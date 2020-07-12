Пулбере о решении КС: судьи пошли логическим путем

В интервью для Sputnik Молдова юрист и бывший глава Конституционного суда Дмитрий Пулбере объяснил, чем руководствовался КС, когда постановил, что президентские и парламентские выборы не могут быть проведены в один день.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. На этой неделе Конституционный суд постановил, что парламентские выборы (обычные или досрочные) не могут проходить в один день с президентскими выборами.

Бывший председатель КС Дмитрий Пулбере объяснил, что, приняв такое решение, Высшая инстанция шла логическим путем.

По его словам, поскольку роспуск парламента запрещен за шесть месяцев до выборов президента, то это значит, что досрочные парламентские выборы невозможны в один день с президентскими.

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"Для того, чтобы добиться досрочных парламентских выборов, законодательный орган должен быть распущен, указ о его роспуске издает президент. Но в 4 пункте 85 статьи (Конституции - ред.) прямо указывается, что парламент не может быть распущен в последние шесть месяцев до выборов президента", - пояснил Пулбере.

© Sputnik / Miroslav Rotari Дмитрий Пулбере

Он подчеркнул, что именно этими и руководствовался Суд.

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"В Конституции нигде не сказано прямо, что эти выборы не могут проходить в один день. Здесь нужно толкование конституционных норм. Это тот случай, когда Высшая инстанция должна прямо высказаться, что и было сделано во вторник в решении КС", - добавил собеседник.

Он напомнил, что КС только толкует Основной закон, но не создает сам законы вместо парламента.

После решения Суда по выборам, нынешняя глава этой инстанции Домника Маноле объяснила невозможность проведения двух видов выборов в один период именно запретом на роспуск парламента в последние полгода мандата президента.

По ее словам, в нынешнем контексте, когда президент избирается всенародным голосованием, а также в контексте необходимости сохранения непрерывности деятельности государственных структур, и во избежание наложения парламентской и президентской электоральных кампаний применим запрет на роспуск законодательного органа в последние шесть месяцев мандата главы республики.

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