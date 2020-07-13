Додон и Красносельский обсудили временные посты вдоль Зоны безопасности

Президент Молдовы и лидер Приднестровья провели телефонный разговор, в котором обсудили актуальные проблемы обоих берегов Днестра, а также повестку будущей совместной встречи.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Проблема временных постов, выставленных приднестровской стороной вдоль Зоны безопасности в конце марта в качестве меры по борьбе с пандемией коронавируса стала отдельной темой беседы между главой республики Игорем Додоном и лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

"В конце разговора поблагодарил господина Красносельского за конструктивный подход в решении проблем передвижения, с которыми сталкиваются жители на обоих берегах Днестра, и выразил надежду на скорейшее преодоление всех последствий, возникших по причине распространения пандемии коронавируса", - сказал Додон.

Число постов сократилось

Как сообщил президент, по информации, представленной из Тирасполя, первоначально был создан 31 пост. По истечении режима чрезвычайного положения их число сократили до 16. Кроме того, приднестровская сторона сообщила, что в период действия ЧП количество пересечений составляло в среднем три тысячи человек в сутки, что втрое меньше, чем до введения карантина.

"Со своей стороны я отметил принципиальную позицию Кишинева, которая заключается в необходимости продолжить реализацию мер по укреплению доверия и содержательного диалога, чтобы восстановить режим свободного передвижения жителей обоих берегов Днестра, который функционировал до введения карантинных мер, связанных с пандемией", - подчеркнул Додон.

Количество перемещений увеличилось

Глава государства напомнил, что на основе договоренностей с Вадимом Красносельским в ходе телефонного разговора от 3 июня приднестровская сторона ослабила ограничительные меры при перемещении граждан через ряд населенных пунктов, находящихся под юрисдикцией властей Республики Молдова. Это село Варница района Новые Анены, село Копанка Каушанского района и ряд сел Дубоссарского района (Похребя, Пырыта, Роги, Васильевка, Дороцкая, Кошница, Моловата Ноуэ, Кочиеры).

По словам Додона, после этого количество пересечений увеличилось до шести тысяч в сутки, а с 29 июня, после снятия ограничений на передвижение жителей Приднестровья (до 12 часов с предварительным уведомлением) и на въезд других граждан в регион, в том числе для транзита (с 1 июля), их число увеличилось до 8,6 тысяч в сутки.

"При этом в 2019 году среднее количество "пересечений" составляло около 12 тысяч, поэтому мы можем говорить о постепенном восстановлении докарантинных показателей", - резюмировал он.

Когда снимут посты

Как сообщили в пресс-службе приднестровского лидера, необходимость выставленных карантинно-санитарных постов была обусловлена созданием противоэпидемических барьеров.

"Вадим Красносельский подчеркнул, что говорить о полном снятии временно развернутых карантинно-санитарных постов можно будет после того, как эпидемиологическая обстановка в обеих республиках будет благополучной", - пояснили в пресс-службе.

Собеседники также обсудили темы двусторонней встречи, запланированной на конец июля, подтвердив готовность обсуждать актуальные вопросы переговорной повестки.

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