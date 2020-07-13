Додон и Красносельский обсудили временные посты вдоль Зоны безопасности

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Проблема временных постов, выставленных приднестровской стороной вдоль Зоны безопасности в конце марта в качестве меры по борьбе с пандемией коронавируса стала отдельной темой беседы между главой республики Игорем Додоном и лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.
"В конце разговора поблагодарил господина Красносельского за конструктивный подход в решении проблем передвижения, с которыми сталкиваются жители на обоих берегах Днестра, и выразил надежду на скорейшее преодоление всех последствий, возникших по причине распространения пандемии коронавируса", - сказал Додон.
Число постов сократилось
"Со своей стороны я отметил принципиальную позицию Кишинева, которая заключается в необходимости продолжить реализацию мер по укреплению доверия и содержательного диалога, чтобы восстановить режим свободного передвижения жителей обоих берегов Днестра, который функционировал до введения карантинных мер, связанных с пандемией", - подчеркнул Додон.
Количество перемещений увеличилось
Глава государства напомнил, что на основе договоренностей с Вадимом Красносельским в ходе телефонного разговора от 3 июня приднестровская сторона ослабила ограничительные меры при перемещении граждан через ряд населенных пунктов, находящихся под юрисдикцией властей Республики Молдова. Это село Варница района Новые Анены, село Копанка Каушанского района и ряд сел Дубоссарского района (Похребя, Пырыта, Роги, Васильевка, Дороцкая, Кошница, Моловата Ноуэ, Кочиеры).
"При этом в 2019 году среднее количество "пересечений" составляло около 12 тысяч, поэтому мы можем говорить о постепенном восстановлении докарантинных показателей", - резюмировал он.
Когда снимут посты
Как сообщили в пресс-службе приднестровского лидера, необходимость выставленных карантинно-санитарных постов была обусловлена созданием противоэпидемических барьеров.
"Вадим Красносельский подчеркнул, что говорить о полном снятии временно развернутых карантинно-санитарных постов можно будет после того, как эпидемиологическая обстановка в обеих республиках будет благополучной", - пояснили в пресс-службе.
Собеседники также обсудили темы двусторонней встречи, запланированной на конец июля, подтвердив готовность обсуждать актуальные вопросы переговорной повестки.
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