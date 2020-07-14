Политическое зазеркалье: DA просит, а PAS думает – что ждет кабмин Кику

Станет ли эта неделя решающей для правительства Молдовы прояснится в субботу – тогда будет известно, поддержит ли вотум недоверия кабмину PAS под руководством Майи Санду.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Депутаты от партии "Платформа "DA" подписали во вторник проект вотума недоверия правительству Иона Кику. Теперь они ждут, когда к ним присоединятся коллеги по блоку ACUM – законодатели от фракции PAS, чтобы в самое ближайшее время вместе зарегистрировать инициативу в парламенте и успеть обсудить ее на пленарном заседании законодательного органа до конца весенне-летней сессии. Однако в PAS пока не спешат давать сиюминутный ответ - на 18 июля у них намечено заседание национального политического совета партии. Успеют ли оппозиционные силы отправить кабмин Кику в отставку, читайте в обзоре Sputnik.

Часы тикают – сессия близится к концу

О том, что депутаты DA разработали проект вотума недоверия правительству Иона Кику, сообщил во вторник вице-спикер парламента Александр Слусарь.

По его словам, для регистрации документа требуются подписи 26 депутатов. Он отметил, что в DA рассчитывают исключительно на партнеров по блоку ACUM – фракцию PAS.

"Другие подписи не примем. Только с фракцией PAS можем подписать этот вотум недоверия", - пояснил Слусарь.

Он напомнил, что как правило весенне-летняя сессия заканчивается 25-26 июля. А в регламенте парламента четко прописано, что вотум недоверия обсуждается на первом заседании следующей недели после подачи инициативы.

"Если мы подадим вотум в этот четверг, то он будет обсуждаться уже на следующей неделе. Если мы не сделаем этого, будем ждать заседание национального политического совета PAS, то в лучшем случаем мы сможем подать официально вотум недоверия в следующий четверг. А если в следующий четверг будет последнее заседание в рамках весенне-летней сессии, то юридическая ценность вотума равняется нулю. Все придется начинать снова – пробовать созвать внеочередное заседание", - сказал Слусарь.

По его словам, в DA рассчитывают на то, что PAS пересмотрит свое решение относительно проведения национального политического совета в субботу, и просят поставить подписи под проектом вотума недоверия.

Брутер: отставка правительства возможна, но не в ближайшее время>>>

PAS готовится к "большому совету"

Вице-спикер парламента, депутат от PAS Михай Попшой в комментарии Sputnik заявил, что заседание национального политического совета политсилы намечено на субботу, 18 июля. В рамках встречи, как отметил собеседник, и состоится обсуждение этого важного вопроса.

"Это самый главный руководящий орган партии помимо конгресса. Надо это обсудить и принять решение", - сказал Попшой.

Социалисты поддерживают кабмин Кику

В ПСРМ отметили, что поддерживают правительство Кику и осуждают "намерение Альянса Санду-Канду-Плахи-Шора дестабилизировать ситуацию в стране".

"Что касается требования отставки кабмина, о которой оппозиция говорит уже два месяца, видим, что до сих пор даже они сами не могут договориться, как делить шкуру медведя из леса. Народ видит, как каждый из них мечтает стать премьер-министром не для решения проблем граждан, а, чтобы указать эту должность в личном CV или чтобы вдоволь наворовать", - считает председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

По его словам, предстоит увидеть "окончательно попадет ли PAS в капкан олигархов", и подпишет ли она требование об отставке, за которую будут голосовать совместно с Pro Moldova и фракцией партии "Шор".

Политический кризис станет катастрофой

Депутат от фракции Демпартии Ион Леука считает, что в сложившейся далеко непростой ситуации правительство под руководством Иона Кику справляется.

"Наряду с пандемическим кризисом и спровоцированным им экономическими кризисом для Молдовы станет катастрофой еще и политический кризис, спровоцированный падением правительства", - заявил Лука в комментарии радиостудии Sputnik.

По его словам, кабмин Кику сможет работать вплоть до президентских выборов. "Или если будут законно организованы досрочные парламентские выборы, это правительство сможет исполнять обязательства перед гражданами – по выплате зарплат, пенсий и так далее", - отметил депутат.

Как сказал собеседник, ему неизвестно, чтобы с кем-то из представителей Демпартии на официальном уровне велись переговоры по вопросу выражения вотума недоверия правительству Кику.

Политический расклад: смогут ли отправить в отставку правительство Кику>>>

Позиция президента

Ранее глава государства Игорь Додон заявлял, что на данном этапе не видит ни одной формулы по смене правительства без коалиции в расширенном формате при участии социалистов, партий блока ACUM и Демпартии. В такой форме, считает президент, это возможно.

"Это даже не коалиция, а дискуссии в широком формате – что мы договариваемся о досрочных парламентских выборах, к примеру, в марте, для обеспечения корректных президентских и парламентских выборов делаем первое, второе третье, а для изменений в правительстве – садимся и обсуждаем и так далее. Это конструктивный и взвешенный подход ", - сказал Додон.

При этом он подчеркнул, что диалог с оппозицией возможен.

"Всегда был открыт. Если есть, что сказать – говорите. Но только с антиолигархическими партиями. Мне не о чем говорить с партией "Шор" и перебежчиками. С остальными – пожалуйста, давайте обсуждать", - отметил Додон.

Право выбора

Политический аналитик Анатол Цэрану в комментарии Sputnik заявил, что DA хотят поставить своих коллег по бывшему блоку ACUM – партию PAS - в ситуацию, когда придется выбирать - голосовать или нет за отставку правительства Иона Кику.

"Если проголосуют, то им придется "присоединиться" к партии Андриана Канду и партии "Шор". Для них (PAS) будет довольно затруднительная ситуация, и им придется искать выход", - сказал Цэрану.

По его словам, если PAS не поддержит вотум недоверия, то получается, что работа правительства Кику продолжится, а если поддержат вотум, то придется объясняться, почему они это сделали вместе с группами Канду и Шора.

Чуря: Майе Санду будет трудно соблюдать "политическую самоизоляцию">>>

"Нужно проанализировать все риски и последствия холодным умом", - считает Цэрану.

Расклад сил в парламенте

На данный момент за социалистами 37 мандатов. У демократов - 13. Таким образом, коалиция ПСРМ-ДПМ имеет 50 голосовов. Законодательные инициативы коалиции поддерживает и независимый депутат Александр Олейник.

Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, у партии "Платформа "Достоинство и правда" (Андрей Нэстасе) их 11. В целом у бывших составляющих блока ACUM 26 голосов.

С учетом депутатов, отколовшихся от демократов и объявивших о присоединении к другим силам, у Pro Moldova сейчас 14 мандатов, у фракции партии "Шор" - 9. Кроме того, в парламенте есть один неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.

© Sputnik / Moldova "Политический туризм" в парламенте Молдовы: кто из депутатов и куда ушел

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova