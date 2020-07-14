Додон: олигархический прессинг недопустим, выход — досрочные выборы парламента

Глава государства считает, что главная цель Владимира Плахотнюка — получить контроль над народными избранниками, а затем столкнуть его с Санду по вопросам геополитики и коррупции.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Единственным выходом из сложившегося политического кризиса является роспуск парламента с последующими досрочными выборами в главный законодательный орган страны. Об этом заявил президент Игорь Додон в эфире одного из частных телеканалов.

"Сегодня Плахотнюк контролирует около 30 депутатов. Это его цель — заполучить контроль над депутатами, а затем столкнуть меня с Санду по вопросам геополитики, коррупции и т.д.", - сообщил глава государства.

Додон считает, что единственное вариант разрешения - досрочное прекращение полномочий депутатского корпуса нынешнего созыва. В этом смысле, Конституция предусматривает две причины для роспуска парламента — невозможность формирования правительства, либо блокирование в течение трех месяцев законодательного процесса. По словам главы государства, второй вариант является более предпочтительным.

"Если будет соглашение между партиям, идеальным был бы второй вариант. Нельзя оставить страну с и.о. премьер-министра, который лишен полномочий. Это крайне рискованно, быть без полноценного правительства 5-6 месяцев", - сообщил Додон.

Актуальность вопроса

С недавних пор в молдавском парламенте возобновилась практика так называемого политического туризма. Если за утверждение правительства Иона Кику в ноябре 2019 года проголосовали 62 депутата - демократы и социалисты, то к настоящему моменту кабинет министров пользуется поддержкой 51 народного избранника.

Последние выборы в высшее законодательное собрание республики прошли 24 февраля 2019 года по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было.

По их итогам мандаты получили четыре политические силы – социалисты, демократы, блокACUM (в составе партий PAS и DA), партия "Шор", а также трое независимых депутатов (от одномандатных округов).

Однако из-за "межфракционной миграции" расклад сил в законодательном органе страны изменился. За социалистами сейчас 37 кресел. У демократов осталось всего 13. Таким образом, коалиция ПСРМ-ДПМ контролирует 50 мандатов. За законодательные инициативы коалиции голосует и независимый депутат Александр Олейник.

Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, у партии "Платформа "Достоинство и правда" ("DA", Андрей Нэстасе) их 11. В целом у бывших составляющих блока ACUM - 26 депутатов.

С учетом отколовшихся от демократов парламентариев, которые объявили о желании присоединиться к другим силам, у Pro Moldova - 14 депутатов, у фракции партии "Шор" - 9 законодателей. Кроме того, в парламенте есть один неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.

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