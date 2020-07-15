Если скоро выборы: какие предпочтения царят в молдавском обществе

Политические рейтинги в электоральный год: кто победит на предстоящих президентских выборах, какие партии могут пройти в будущий парламент в случае досрочного голосования.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Всенародное избрание президента Молдовы намечено на 1 ноября этого года. Официально электоральная гонка еще не стартовала, но политические игроки уже "присматриваются" и просчитывают свои силы.

Пока практически никто не объявлял о своих планах баллотироваться на пост главы государства, но опросы показывают, что фаворитов гонки будет двое.

Вопрос еще и в том, будут ли в стране организованы досрочные парламентские выборы и какие политсилы попадут в законодательный орган. О политических прогнозах, читайте в обзоре Sputnik.

Интрига президентской гонки

Фаворитами президентской электоральной гонки станут действующий глава государства Игорь Додон и лидер партии PAS Майя Санду. Об этом заявил политолог Ян Лисневский в среду, представляя донные соцопроса исследовательской компании Intellect Group.

Согласно результатам замера, Игоря Додона на президентских выборах поддержали бы 25% респондентов, Майю Санду – 21,3%.

"Это два фаворита, у которых самые большие шансы пройти во второй тур", - сказал Лисневский.

Остальные политические игроки не заручились поддержкой и 10% опрошенных. Не будут принимать участие в голосовании 6,4% респондентов, а 18,2% не смогли или не стали отвечать на поставленный вопрос.

Исследование проводилось с 2 по 9 июля. В нем приняли участие 1172 человека из 69 населенных пунктов страны. Максимальная погрешность составляет 3,1%.

Досрочные парламентские выборы

Согласно этому же социологическому опросу, 40% с лишним респондентов считают, что досрочные выборы в парламент Молдовы должны пройти одновременно с президентскими, а 17,8% - после голосования за главу государства. При этом 23% уверены, что от внеочередных выборов вообще лучше отказаться, а 17,7% не смогли или не стали отвечать на поставленный вопрос.

Если бы внеочередные парламентские выборы все-таки состоялись, то намерении поддержать Партию социалистов подтвердили 25,1%, PAS – 20,6%, Партию "Шор" – 8,2%. Следом расположились "Наша партия" – 7,5% и ПКРМ – 5,3%. DA заручилась поддержкой 4,1% респондентов. Не намерены голосовать 8,8% респондентов, а не определились с выбором – 16,8%.

О необходимости проведения досрочных парламентских выборов заявляли многие молдавские политики.

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что нынешний состав парламента уже не соответствует результатам голосования в феврале 2019 года, и поэтому должен быть распущен и назначены досрочные парламентские выборы. "Но Конституционный суд очень четко сказал, что это невозможно в этом году, а только после президентских выборов", - уточнил глава государства.

При этом он отмечал, что на данном этапе не видит ни одной формулы по смене правительства без коалиции в расширенном формате при участии социалистов, партий блока ACUM и Демпартии. В такой форме, считает президент, это возможно.

"Это даже не коалиция, а дискуссии в широком формате – что мы договариваемся о досрочных парламентских выборах, к примеру, в марте, для обеспечения корректных президентских и парламентских выборов делаем первое, второе третье, а для изменений в правительстве – садимся и обсуждаем и так далее. Это конструктивный и взвешенный подход ", - сказал Додон.

При этом он подчеркнул, что диалог с оппозицией возможен, но не с партией "Шор" и Pro Moldova.

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Судьба правительства

Депутаты от партии "Платформа "DA" подписали во вторник проект вотума недоверия кабмину Иона Кику. Теперь они ждут, когда к ним присоединятся коллеги по блоку ACUM – законодатели от фракции PAS.

По словам лидера PAS Майи Санду, сейчас идет поиск голосов для отставки правительства Кику, однако учитывается и то, с кем будет формироваться следующее правительство.

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"Но даже говоря об отставке мы не можем поощрять то, что происходило в парламенте ("политический туризм" – ред.)… По-нашему мнению, голоса для отставки правительства могут быть найдены только среди демократов. Нет других фракций, где мы можем найти голоса. Партия социалистов не проголосует за отставку правительства", - сказала Санду.

А лидер Pro Moldova Андриан Канду сообщил, что их 14 депутатов подпишут, если будет необходимость, и проголосуют без каких-либо колебаний за вотум недоверия, поданный в парламенте, против правительства Кику.

Расклад сил в парламенте

На данный момент за социалистами 37 мандатов. У демократов - 13. Таким образом, коалиция ПСРМ-ДПМ имеет 50 голосов. Законодательные инициативы коалиции поддерживает и независимый депутат Александр Олейник.

Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, у партии "Платформа "Достоинство и правда" (Андрей Нэстасе) их 11. В целом у бывших составляющих блока ACUM 26 голосов.

С учетом депутатов, отколовшихся от демократов и объявивших о присоединении к другим силам, у Pro Moldova сейчас 14 мандатов, у фракции партии "Шор" - 9. Кроме того, в парламенте есть один неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.

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