Молдавский премьер примет участие в заседании Евразийского межправсовета

В пресс-службе правительства рассказали, какие вопросы планируют поднять члены молдавской делегации в ходе встречи с коллегами по интеграционному объединению.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Молдавская делегация во главе с премьер-министром Ионом Кику примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое намечено в Минске на 17 июля. Информацию Sputnik подтвердили в пресс-службе кабмина.

Премьера будут сопровождать министр экономики и инфраструктуры Сергей Рэйлян и советник главы кабинета министров Кристина Маху. Повестка двусторонних встреч в рамках визита еще согласовывается. Основные темы, которые предстоит поднять, как отметили в кабмине, касаются интенсификации торгово-экономических отношений между Молдовой и государствами-членами объединения.

"Межправительственный совет - коммуникационная платформа со странами Евразийского союза. Таким образом, участие в мероприятии направлено на углубление двусторонних экономических связей, привлечение инвестиций в страну, а также на диверсификацию экспортных возможностей Молдовы", - отметили в пресс-службе правительства.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - действующее с 2015 года международное интеграционное экономическое объединение, членами которого сейчас являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдова с 2018 года получила статус наблюдателя.

На официальном сайте Евразийской экономической комиссии указано, что повестка заседания Евразийского межправсовета включает широкий спектр вопросов, касающихся региональной интеграции в сферах торговли, функционирования внутреннего рынка, конкуренции, промышленности, технического регулирования и других.

Также планируется обсудить комплексный план мероприятий в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекционных заболеваний в странах Союза.

Предстоит обсудить и проект межгосударственной программы по сотрудничеству стран ЕАЭС в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе дистанционного зондирования Земли. Стороны рассмотрят также карты развития агроиндустрии и индустриализации Союза.

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