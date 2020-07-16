PAS согласились на предложение DA и подпишут вотум недоверия кабмину Кику

Новый поворот на молдавском политическом Олимпе: фракция PAS подпишет проект вотума недоверия правительству Иона Кику, который предложили DA, и ждет поддержки демократов.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Депутаты от PAS подпишут проект вотума недоверия правительству Иона Кику, который предложили коллеги по блоку ACUM из фракции DA. Об этом в четверг заявила лидер PAS Майя Санду.

"Вчера состоялись дискуссии с представителями Демпартии в попытке убедить их принять участие в отставке правительства, чтобы обеспечить нужное число голосов. К сожалению, они выразили ранее озвученную позицию, что не будут участвовать в этом голосовании... Фракция PAS подпишет сегодня вотум DA против правительства в надежде, ДПМ пересмотрит позицию и поддержит отставку правительству", - сказала Санду.

Глава Демпартии Молдовы Павел Филип в четверг на своей странице в Facebook, что депутаты-демократы не будут голосовать за новое правительство вместе с перебежчиками.

Он сообщил, что накануне обсуждал с Санду политическую ситуацию в стране.

"Думаю, что в дальнейшем изменения не могут быть сделаны при помощи коррумпированных депутатов. Сообщил об этом в рамках встречи", - сказал Филип.

По его словам, он заверил PAS и DA, что демократы не будут голосовать за правительство вместе с перебежчиками.

"Еще раз упомянул, что отставка правительства и назначение другого кабмина - это не конечная цель, а лишь средство, с помощью которого хотят создать хаос и нестабильность", - отметил глава ДПМ.

Филип выразил надежду "на конструктивный диалог между здоровыми партиями на политической сцене".

Позиция президента

Глава республики Игорь Додон на данном этапе не видит ни одной формулы по смене правительства без коалиции в расширенном формате при участии социалистов, партий блока ACUM и Демпартии. В такой форме, считает президент, это возможно.

"Это даже не коалиция, а дискуссии в широком формате – что мы договариваемся о досрочных парламентских выборах, к примеру, в марте, для обеспечения корректных президентских и парламентских выборов делаем первое, второе третье, а для изменений в правительстве – садимся и обсуждаем и так далее. Это конструктивный и взвешенный подход ", - сказал Додон.

При этом он подчеркнул, что диалог с оппозицией возможен, но не с партией "Шор" и Pro Moldova.

Расклад сил в парламенте

На данный момент за социалистами 37 мандатов. У демократов - 13. Таким образом, коалиция ПСРМ-ДПМ имеет 50 голосов. Законодательные инициативы коалиции поддерживает и независимый депутат Александр Олейник.

Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, у партии "Платформа "Достоинство и правда" (Андрей Нэстасе) их 11. В целом у бывших составляющих блока ACUM 26 голосов.

С учетом депутатов, отколовшихся от демократов и объявивших о присоединении к другим силам, у Pro Moldova сейчас 14 мандатов, у фракции партии "Шор" - 9. Кроме того, в парламенте есть один неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.

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