В парламенте инициировали вотум недоверия правительству Иона Кику

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Фракции DA и PAS инициировали вотум недоверия правительству под руководством Иона Кику. Декларацию зачитал вице-спикер парламента, депутат от DA Александр Слусарь.

"Фракции DA и PAS выдвигают вотум недоверия правительству Иона Кику", - сказал Слусарь.

По его словам, правительство не справляется с управлением ситуации в стране, пандемическим кризисом и вызванным им экономическим кризисом. Упрекнули авторы вотума недоверия кабмин и в том, что он не профессионально вел переговоры с Москвой по предоставлению кредита в 200 миллионов евро. Также оппозиция обратила внимание на саботирование правительством отношений с ЕС и отсутствия антикризисного плана.

Спикер парламента Зинаида Гречаная отметила, что парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету должна изучить проект вотума, и если он соответствует юридическим требованиям, то инициатива будет рассмотрена на следующей неделе.

Однако весенне-летняя сессия парламента на исходе. Согласно регламенту, весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля. Заявление о созыве внеочередной или специальной сессии законодательного органа подается в письменной форме постоянному бюро и должно содержать мотив, предлагаемую повестку дня и срок проведения сессии. Созыв парламента на внеочередную или специальную сессию осуществляется в течение трех дней со дня регистрации заявления, если законом не предусмотрено иное.

Расклад сил в парламенте

На данный момент за социалистами 37 мандатов. У демократов - 13. Таким образом, коалиция ПСРМ-ДПМ имеет 50 голосов. Законодательные инициативы коалиции поддерживает и независимый депутат Александр Олейник.

Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, у партии "Платформа "Достоинство и правда" (Андрей Нэстасе) их 11. В целом у бывших составляющих блока ACUM 26 голосов.

С учетом депутатов, отколовшихся от демократов и объявивших о присоединении к другим силам, у Pro Moldova сейчас 14 мандатов, у фракции партии "Шор" - 9. Кроме того, в парламенте есть один неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.

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