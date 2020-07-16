Додон прокомментировал Sputnik ситуацию с вотумом недоверия кабмину Кику

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что правительство Иона Кику справляется с ситуацией в тяжелых условиях, вызванных пандемией, а действия некоторых политических сил "не имеют ничего общего с интересами граждан". Об этом глава государства заявил в эксклюзивном комментарии Sputnik.
В четверг фракции DA и PAS инициировали вотум недоверия правительству под руководством Иона Кику в парламенте.
"То, что происходит сейчас в парламенте, не имеет ничего общего с интересами граждан, которые ждут от депутатов всех партий, чтоб они были ближе к народу и решали проблемы, с которыми люди сталкиваются из-за пандемии, засухи и экономического кризиса, а не занимались политическими разборками в законодательном органе", - отметил Додон.
По словам главы государства, "кабмин Кику справляется с ситуацией в этих тяжелых условиях, которые затронули большинство стран".
Додон также отметил, что вне зависимости от того, что будет происходить в парламенте на следующей неделе, президент сделает все возможное, чтоб не пострадали граждане, и не позволит олигархическим силам вновь захватить государство.
Расклад сил в парламенте
На данный момент за социалистами 37 мандатов. У демократов - 13. Таким образом, коалиция ПСРМ-ДПМ имеет 50 голосов. Законодательные инициативы коалиции поддерживает и независимый депутат Александр Олейник.
Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, у партии "Платформа "Достоинство и правда" (Андрей Нэстасе) их 11. В целом у бывших составляющих блока ACUM 26 голосов.
С учетом депутатов, отколовшихся от демократов и объявивших о присоединении к другим силам, у Pro Moldova сейчас 14 мандатов, у фракции партии "Шор" - 9. Кроме того, в парламенте есть один неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.
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