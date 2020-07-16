Кику рассказал детали своего участия в заседании Евразийского межправсовета

Глава молдавского правительства назвал вопросы, которые рассчитывает обсудить на полях саммита глав правительств стран-участниц ЕАЭС, который запланирован на 17 июля в Минске.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику сообщил, что примет участие в саммите глав правительств стран-участниц Евразийского экономического союза, чтобы обсудить возможность продавать отечественным производителям свою продукцию на восточных рынках.

В повестке мероприятия, как написал Кику на своей странице в Facebook, значится много вопросов экономического характера. Молдова, по его словам, участвует в этом саммите в качестве наблюдателя.

"На протяжении недели у нас прошло несколько мероприятий и встреч с нашими западными партнерами. Теперь мы идем на восток, чтобы обеспечить молдавским производителям возможность продавать там свою продукцию. Сбалансированная внешняя политика - наш твердый подход", - подчеркнул Кику.

Он обратил внимание, что запланировано несколько двусторонних встреч с премьер-министрами, которые примут участие в мероприятии.

"И здесь в повестке – экономическое сотрудничество. Представим партнерам проект развития 16 промышленных платформ в районах страны, ибо, как было заявлено на предыдущих встречах, некоторые из них упомянули о заинтересованности бизнеса (из их стран) инвестировать в молдавскую промышленность. Чтобы у них был доступ к западным рынкам", - сказал премьер.

В интервью одному из местных телеканалов глава правительства заявил, что рассчитывает провести в ближайшие дни встречу с премьером России Михаилом Мишустиным, в рамках которой планирует затронуть вопрос предоставления республике кредита в 200 миллионов евро. "Думаю, что после этого будет больше ясности по поводу перспективы", - отметил Кику.

История с российским кредитом

Ранее правительство Иона Кику достигло договоренности с РФ о получении кредита в 200 миллионов евро под 2% годовых на 10 лет. Однако Конституционный суд республики 7 мая признал неконституционным данное соглашение о займе. Это произошло с подачи депутатов от фракций PAS, DA и группы Pro Moldova.

Решение Конституционного суда Молдовы признать неконституционным российско-молдавское соглашение о предоставлении Кишиневу кредита является политизированным, заявил ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Это решение вызывает недоумение и сожаление. Недоумение – потому, что, во-первых, с просьбой о кредите обратилась молдавская сторона, Россия никому ничего не навязывала. И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно, начиная с ноября 2019 года. Их ход освещали молдавские СМИ. Почему-то на том этапе никто не ставил вопрос о конституционности переговоров", - отметил Руденко, слова которого приводятся в сообщении МИД РФ.

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По итогам встречи с заместителем главы администрации президента России, спецпредставителем главы российского государства по развитию торгово-экономических отношений с РМ Дмитрием Козаком 25 июня в Москве президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что Кишинев и Москва возобновят переговоры по предоставлению республике кредита в 200 миллионов евро.

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