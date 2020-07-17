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Встреча молдавского премьера Иона Кику и главы правительства Республики Беларусь Романа Головченко

Молдавский премьер встретился с главой белорусского кабмина: что они обсудили

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200717/30964641/moldava-belarus-premier-pravitelstvo-vstrechea.html

Товарооборот, сборка троллейбусов и автобусов, ситуация с COVID-19 - стали темами беседы глав правительств двух государств.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику в рамках своего визита в Минск провел встречу с главой кабинета министров Республики Беларусь Романом Головченко.

Кику выразил уверенность, что молдавско-белорусские отношения будут и дальше развиваться в том же дружественном и конструктивном ключе.

"Стороны обсудили возможности для развития сотрудничества в ключевых секторах, представляющих общий интерес. Подчеркнута необходимость интенсификации усилий по укреплению и развитию торгово-экономических связей", - отметили в пресс-службе молдавского кабмина.

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Молдавский премьер выразил заинтересованность правительства в увеличении объемов экспорта отечественной продукции на белорусский рынок и в совместном определении проектов сотрудничества с использованием существующего потенциала.

Главы кабинетов министров также обсудили ситуацию с COVID-19 и обязались объединить усилия, оценив сотрудничество в репатриации граждан обоих государств.

Еще одной темой беседы стало совместные проекты по развитию инфраструктуры в Молдове.

"Приветствуем и поощряем активное участие белорусских компаний в тендерах на строительство дорог. Заинтересованы в опыте Республики Беларусь и хотим продолжать сотрудничество в сборке автобусов и троллейбусов, возможно - производство новой модели электробуса", - сказал Кику.

Стороны также высказали заинтересованность в реализации инвестиционных проектов в винодельческом, агропромышленном, животноводческом и фармацевтическом секторах.

"Молдова хочет перенять белорусский опыт развития животноводческих комплексов, а также семеноводства", - отметили в правительстве республики.

Головченко заявил, что правительство Республики Беларусь рассчитывает на рост товарооборота с Молдовой по мере выхода из пандемии.

"В последние три года товарооборот демонстрировал небольшой, но устойчивый рост. В 2020 году он немножко снизился, но, наверное, это следствие процессов, которые происходят в мировой экономике", - цитирует слова Головчекно пресс-служба белорусского правительства.

По его словам, Республика Беларусь традиционно заинтересована наращивать поставки в Молдову продукции машиностроения, в том числе с использованием механизмов льготного финансирования. В июне белорусский кабмин принял решение о включении второго молдавского банка в программу льготного кредитования белорусской техники.

Кику находится с визитом в Республике Беларусь, где 17 июля проходит заседание Евразийского межправительственного совета.

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