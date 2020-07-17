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Заседание в правительстве под руководством премьера Иона Кику.

Фракция ПСРМ подписала декларацию в поддержку кабмина Кику

© Photo : Пресс-служба правительства Молдовы
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (214)
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https://ru.sputnik.md/politics/20200717/30971728/fraktsiya-psrm-podpisala-deklaratsiyu-o-podderzhke-kabmina-Kiku.html

Инициативу народных избранников от Партии социалистов поддержал и глава республики Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Фракция Партии социалистов подписала декларацию в поддержку кабинета министров Иона Кику. Об этом в соцсетях сообщил президент Игорь Додон.

По словам главы государства, он принял в пятницу участие в заседании парламентской фракции ПСРМ, где присутствовали все 37 депутатов. Они обсудили политическую обстановку в стране, ситуацию в парламенте, особенно в связи с вотумом недоверия правительству Кику.

"В ходе беседы депутаты-социалисты выразили возмущение действиями альянса "Санду-Канду-Плаха-Шор", которые хотят дестабилизировать ситуацию в стране и бросить ее в хаос, вынеся вотум недоверия нынешнему правительству", - отметил Додон.

Он добавил, что в нынешних условиях пандемии и экономического кризиса правительство Кику хорошо справляется с ситуацией.

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К тому же, продолжил президент, все обязательства перед гражданами выполняются: зарплаты и пенсии выплачиваются, продвигается ряд социальных инициатив, осуществляются масштабные экономические проекты.

"В связи с этим я поддержал инициативу социалистов о подписании Декларации в поддержку правительства во главе с премьер-министром Ионом Кику", - заключил Додон.

Во вторник, фракции DA и PAS инициировали вотум недоверия действующему кабмину. Депутаты считают, что правительство не справляется с управлением ситуации в стране, пандемическим кризисом и вызванным им экономическим кризисом.

Расклад сил в парламенте

Заседание парламента. Архивное фото
© Sputnik / Rodion Proca
В парламенте инициировали вотум недоверия правительству Иона Кику

На данный момент за социалистами 37 мандатов. У демократов - 13. Таким образом, коалиция ПСРМ-ДПМ имеет 50 голосов. Законодательные инициативы коалиции поддерживает и независимый депутат Александр Олейник.

Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, у партии "Платформа "Достоинство и правда" (Андрей Нэстасе) их 11. В целом бывшие составляющие блока ACUM имеют 26 голосов.

С учетом депутатов, отколовшихся от демократов и объявивших о присоединении к другим силам, у Pro Moldova сейчас 14 мандатов, у фракции партии "Шор" - 9. Кроме того, в парламенте есть один неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (214)

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