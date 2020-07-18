Кику обсудил с Мишустиным возможность возобновления переговоров по кредиту

Глава правительства республики подчеркнул важность восстановления объема молдавско-российской торговли и подтвердил заинтересованность страны в устранении препятствий на пути поставок отечественной продукции на российский рынок.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику во время своего визита в Минск обсудил с главой правительства России Михаилом Мишустиным возможность возобновления переговоров по кредитному соглашению с РФ на 200 миллионов евро. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Эти средства, как пояснили в кабмине, необходимы для покрытия дефицита бюджета Молдовы, вызванного пандемическим кризисом.

Кику подчеркнул важность восстановления объема молдавско-российской торговли. Он подтвердил заинтересованность республики в устранении препятствий на пути поставок отечественной продукции на российский рынок.

Мишустин, как отметили в пресс-службе молдавского правительства, заверил, что Российская Федерация открыта для укрепления торгово-экономического сотрудничества с Молдовой и совместной реализации двусторонних проектов.

На полях саммита глав правительств ЕАЭС молдавский премьер провел встречу с руководителем кабмина Казахстана Аскаром Маминым. Стороны подтвердили заинтересованность в активизации деятельности Совместной межправительственной торгово-экономической комиссии. Следующее ее заседание состоится в нынешнем году в Астане.

Кику отметил, что необходимо модернизировать национальную железнодорожную инфраструктуру, обратив внимание на важность приобретения Молдовой 12 локомотивов при поддержке партнеров по развитию. Первые шесть недавно прибыли в Кишинев. Они произведены казахстанской компанией General Electric по контракту ГП "Железная дорога Молдовы" в результате тендера.

В ходе двусторонних обсуждений, как отметили пресс-службе молдавского кабмина, рассматривались меры по активизации межправительственных партнерских отношений, в частности молдавско-российского и молдавско-казахстанского торгово-экономического направлений.

"Глава правительства рассказал о намерении Молдовы индустриализировать страну и призвал инвесторов с иностранным капиталом изучить возможности развития бизнеса в нашей стране. В этой связи он обратил внимание на проект разработки 16 многофункциональных промышленных платформ", - пояснили в пресс-службе кабмина.

Молдавский премьер в пятницу принял участие в работе состоявшегося в Минске Межправительственного совета Евразийского экономического союза, где обсудил с коллегами возможность развития экономического сотрудничества.

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