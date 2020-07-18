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Майя Санду

Майя Санду будет выдвинута кандидатом от PAS на выборах президента Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (68)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200718/30979249/maia-sandu-vydvinuta-kandidat-pas-vybory-prezident-moldova.html

Национальный политический совет партии "Действие и солидарность" определился с кандидатом от политформирования на президентских выборах, который запланированы на осень этого года.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду будет выдвинута кандидатом от этого политформирования на выборах президента Молдовы, которые намечены на 1 ноября. Решение принято Национальным политическим советом PAS в субботу.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Заседание совета прошло онлайн. В нем приняли участие 134 члена партии, которые единогласно решили выдвинуть Санду кандидатом на президентских выборах.

Санду заявила, что это решение - честь и большая ответственность для нее.

"Уверена, что, много работая, мы победим на этих выборах", - сказала лидер PAS.

Выборы президента Молдовы пройдут 1 ноября 2020 года. Согласно Конституции страны, глава государства избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. Согласно многочисленным соцопросам, фаворитами предстоящей президентской электоральной гонки являются действующий глава государства Игорь Додон и лидер партии PAS Майя Санду.

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К слову, эти политики уже встречались в "дуэли" за президентское кресло в 2016 году, когда в стране проводились выборы на пост главы государства. Тогда во втором туре победил Игорь Додон. Он принял присягу 23 декабря 2016 года.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (68)

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