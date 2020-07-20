Кику: отставка кабмина не позволит подписать соглашения о помощи с ЕС и МВФ

Премьер заявил, что члены кабинета министров придут в парламент, если в повестку дня будет внесено рассмотрение вотума недоверия правительству.

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Если правительство будет отправлено в отставку, то это помешает подписать соглашения о финансовой помощи и получении кредитов от Европейского союза и Международного валютного фонда. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику утром 20 июля после совместного заседания президента Молдовы, спикера парламента и главы кабинета министров.

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В понедельник состоится заседание постоянного бюро парламента, на котором предстоит обсудить вопрос о внесении в повестку дня парламентского пленума вопроса о вотуме недоверия кабинету министров Иона Кику.

"Правительству придется изменить свое расписание и прийти в парламент, чтобы принять участие в этом демократическом упражнении", - сказал премьер.

Глава правительства заявил, что по итогам парламентских дискуссий будут приняты дальнейшие решения по деятельности кабинета министров. Кику отметил, что в случае отставки правительство не сможет заключить ряд важных международных соглашений с внешними партнерами.

"Если правительство падет, мы получим статус временного кабинета министров, который значительно ограничит компетенции правительства. Например, мы не сможем подписать соглашение о помощи со стороны Европейского союза в размере 100 миллионов евро. Не сможем подписать и меморандум с МВФ, по которому идут последние дни переговоров. И другие решения, которые по законодательству не могут быть приняты временным кабинетом министров", - сказал Кику.

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Премьер сообщил, что до конца недели правительство планирует завершить обсуждение проекта нового меморандума с МВФ. В числе условий, выдвинутых Фондом, не содержится мер по повышению тарифов или налогов, которые могли бы отразиться на благосостоянии населения, подчеркнул премьер.

В четверг фракции PPDA и PAS инициировали вотум недоверия правительству под руководством Иона Кику в парламенте.

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