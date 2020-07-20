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Здание парламента

Кику: парламент уже в понедельник обсудит вотум недоверия правительству

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200720/30993109/chicu-parlament-uzhe-v-ponedelnik-obsudit-votum-nedoveriya-pravitelstvu.html

Правительство Молдовы собралось на срочное заседание, где рассматривается ряд законопроектов. Кабмин намерен успеть рассмотреть все важнейшие инициативы до заседания парламента, где представят вотум недоверия правительству.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Парламент Молдовы соберут уже в понедельник для обсуждения вотума недоверия правительству Иона Кику. Об этом заявил сам премьер-министр на заседании кабмина.

"Уже сегодня пройдет заседание, и нам нужно подготовиться к этой процедуре в парламенте. В 14.00 мы все должны быть в законодательном органе, чтобы предоставить депутатам и народу всю информацию", - заявил Кику.

По его словам, неизвестно, что будет после заседания парламента, поэтому было решено собрать кабинет министров для рассмотрения нескольких срочных проектов.

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© Sputnik / Александр Вильф
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Ранее Кику заявлял, что в случае отставки правительство не сможет заключить ряд важных международных соглашений с внешними партнерами.

"Если правительство падет, мы получим статус временного кабинета министров, который значительно ограничит компетенции правительства. Например, мы не сможем подписать соглашение о помощи со стороны Европейского союза в размере 100 миллионов евро. Не сможем подписать и меморандум с МВФ, по которому идут последние дни переговоров. И другие решения, которые по законодательству не могут быть приняты временным кабинетом министров", - сказал Кику.

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В четверг фракции PPDA и PAS инициировали вотум недоверия правительству под руководством Иона Кику в парламенте.

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