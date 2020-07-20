Кику: парламент уже в понедельник обсудит вотум недоверия правительству

Правительство Молдовы собралось на срочное заседание, где рассматривается ряд законопроектов. Кабмин намерен успеть рассмотреть все важнейшие инициативы до заседания парламента, где представят вотум недоверия правительству.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Парламент Молдовы соберут уже в понедельник для обсуждения вотума недоверия правительству Иона Кику. Об этом заявил сам премьер-министр на заседании кабмина.

"Уже сегодня пройдет заседание, и нам нужно подготовиться к этой процедуре в парламенте. В 14.00 мы все должны быть в законодательном органе, чтобы предоставить депутатам и народу всю информацию", - заявил Кику.

По его словам, неизвестно, что будет после заседания парламента, поэтому было решено собрать кабинет министров для рассмотрения нескольких срочных проектов.

Ранее Кику заявлял, что в случае отставки правительство не сможет заключить ряд важных международных соглашений с внешними партнерами.

"Если правительство падет, мы получим статус временного кабинета министров, который значительно ограничит компетенции правительства. Например, мы не сможем подписать соглашение о помощи со стороны Европейского союза в размере 100 миллионов евро. Не сможем подписать и меморандум с МВФ, по которому идут последние дни переговоров. И другие решения, которые по законодательству не могут быть приняты временным кабинетом министров", - сказал Кику.

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В четверг фракции PPDA и PAS инициировали вотум недоверия правительству под руководством Иона Кику в парламенте.

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