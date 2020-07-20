Мнение экспертов: стоит ли ждать сюрпризов на президентских выборах в Молдове

Хотя официально предвыборная кампания в президентской "гонке" еще не стартовала, эксперты говорят о том, что она - в самом разгаре, и анализируют ситуацию с учетом возможных политических раскладов, которые могут сложиться накануне 1 ноября.

КИШИНЕВ, 20 июл - Sputnik. Хотя старт президентской кампании дан не был, политики, являющиеся потенциальными кандидатами в президентское кресло, используют все возможные методы для того, чтобы понравиться избирателю. Каждый из них выбирает свою предвыборную тактику, кажущуюся ему единственно верной и действенной.

Корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться у экспертов: стоит ли ждать сюрпризов в нынешней президентской гонке, появятся ли "темные лошадки" на политической арене страны, и как вообще пройдут выборы - в один тур, либо два кандидата встретятся в решающей схватке во втором.

"Перед президентскими выборами в ноябре может возникнуть ряд политических сюрпризов. Могут появиться и альтернативные кандидаты, которые до сих пор не возникали на политическом горизонте. Но вряд ли у этих "темных лошадок" будут реальные шансы на лидирующие позиции в грядущей кампании. Сегодня общество нацелено на два тура выборов, поскольку два кандидата - от левоцентристов и от правых - давно определены", - заявил в интервью Sputnik Молдова политолог Ян Лисневский.

По мнению эксперта, на левом фланге главным лидером является действующий президент Игорь Додон, который понимает, что у него просто нет сильных конкурентов, которые могли бы забрать часть голосов избирателей, не готовых голосовать за правоцентристов. С другой стороны, уверен Лисневский, Додон четко осознает, какую предвыборную тактику и стратегические ходы в своей кампании будет реализовывать лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.

"Ситуация сегодня хуже у Майи Санду, она не знает, какую тактику выберут социалисты. Сторонники ее партии могут сами создать невидимые ловушки, которые отнимут у политформирования электоральные очки. Падение правительства Кику также может сильно навредить Майе Санду. Ей просто невыгодно в таких сложных условиях брать ответственность за исполнительную власть на себя", - уверен собеседник.

Для лидирования в президентской гонке, по словам политолога, у Партии социалистов есть несколько "локомотивов", которые подтягивают шансы кандидата (Игоря Додона - ред.) на первенство. Это и сама партийная организация с четкой вертикальной иерархией, и место председателя парламента, которое занимает Зинаида Гречаная, и сам президент, который, согласно соцопросам последних двух месяцев, имеет наибольшее число сторонников, и глава столичного муниципалитета Ион Чебан, который впервые за минувшие два десятилетия смог одержать победу на выборах в проевропрейски настроенном Кишиневе.

"Если в таких условиях правая оппозиция будет совершать ошибки, Додон может выиграть в первом туре", - подытожил Лисневский.

В свою очередь, политический аналитик Валентин Крылов полагает, что особых сюрпризов в грядущей президентской кампании не будет. Несомненно, по мнению эксперта, "гонка" завершится вторым туром, куда попадут Майя Санду и Игорь Додон.

"Вряд ли стоит рассматривать победу в первом туре, поскольку будет выдвинут кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатого. Будет претендент от Партии "Шор". Также не исключено, что коммунисты выдвинут своего кандидата. Все это приведет к распылению голосов на левоцентристстком фланге", - сказал Крылов.

По мнению собеседника, правые, выдвигая Майю Санду кандидатом в президенты, могут ошибиться, поскольку во втором туре она рискует вновь не собрать необходимые для победы проценты голосов. Поэтому правым нужно тщательно рассмотреть выдвигаемую кандидатуру, уверен Крылов.

Выборы президента Молдовы пройдут 1 ноября 2020 года. Согласно Конституции страны, глава государства избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. По многочисленным соцопросам, фаворитами предстоящей президентской электоральной гонки являются действующий глава государства Игорь Додон и лидер партии PAS Майя Санду.

К слову, эти политики уже встречались в "дуэли" за президентское кресло в 2016 году, когда в стране проводились выборы на пост главы государства. Тогда во втором туре победил Игорь Додон. Он принял присягу 23 декабря 2016 года.

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