Депутаты не поддержали вотум недоверия правительству Кику

За отставку правительства проголосовали только депутаты от оппозиции из PAS, DA, Pro Moldova, Шор - всего 46 голосов.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Парламент Молдовы отклонил вотум недоверия правительству Иона Кику. Против отставки кабмина проголосовали депутаты Партии социалистов и Демократической партии. Независимый депутат Александр Олейник воздержался от высказывания своей позиции по этому вопросу.

"Вотум недоверия не прошел. Уважаемые коллеги, благодарим за участие и терпения. Желаем успехов правительству в дальнейшем", - заявила председатель парламента Зинаида Гречаная.

За отставку правительства проголосовали депутаты PAS, DA, Pro Moldova, Șor - всего 46 голосов.

Ранее, 16 июля фракции PPDA и PAS инициировали вотум недоверия правительству под руководством Иона Кику. Оппозиция заявила, что правительство не справляется с управлением ситуации в стране, пандемическим кризисом и вызванным им экономическим кризисом.

Упрекнули авторы вотума недоверия кабмин и в том, что он не профессионально вел переговоры с Москвой по предоставлению кредита в 200 миллионов евро. Также оппозиция обратила внимание на саботирование правительством отношений с ЕС и отсутствия антикризисного плана.

В тот же день фракция Партии социалистов подписала декларацию в поддержку кабинета министров Иона Кику. К декларации ПСРМ присоединился президент Молдовы Игорь Додон, который заявил, что в нынешних условиях пандемии и экономического кризиса правительство Кику хорошо справляется с ситуацией, а все обязательства перед гражданами выполняются: зарплаты и пенсии выплачиваются, продвигается ряд социальных инициатив, осуществляются масштабные экономические проекты.

Расклад сил в парламенте

На данный момент за социалистами 37 мандатов. У демократов - 13. Таким образом, коалиция ПСРМ-ДПМ имеет 50 голосов. Законодательные инициативы коалиции поддерживает и независимый депутат Александр Олейник.

Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, у партии "Платформа "Достоинство и правда" (Андрей Нэстасе) их 11. В целом бывшие составляющие блока ACUM имеют 26 голосов.

С учетом депутатов, отколовшихся от демократов и объявивших о присоединении к другим силам, у Pro Moldova сейчас 14 мандатов, у фракции партии "Шор" - 9. Кроме того, в парламенте есть один неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.

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