20:24 20 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD17.07
  • RUB0.24
  • RON4.03
  • UAH0.62
Поиск
Здание парламента

Депутаты не поддержали вотум недоверия правительству Кику

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
168 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200720/30998014/deputaty-ne-podderzhali-votum-nedoveriya-pravitelstvu-kiku.html

За отставку правительства проголосовали только депутаты от оппозиции из PAS, DA, Pro Moldova, Шор - всего 46 голосов.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Парламент Молдовы отклонил вотум недоверия правительству Иона Кику. Против отставки кабмина проголосовали депутаты Партии социалистов и Демократической партии. Независимый депутат Александр Олейник воздержался от высказывания своей позиции по этому вопросу.

"Вотум недоверия не прошел. Уважаемые коллеги, благодарим за участие и терпения. Желаем успехов правительству в дальнейшем", - заявила председатель парламента Зинаида Гречаная. 

За отставку правительства проголосовали депутаты PAS, DA, Pro Moldova, Șor - всего 46 голосов.

Ион Кику
© Photo : Miroslav Rotari.
Кику: отставка кабмина не позволит подписать соглашения о помощи с ЕС и МВФ

Ранее, 16 июля фракции PPDA и PAS инициировали вотум недоверия правительству под руководством Иона Кику. Оппозиция заявила, что правительство не справляется с управлением ситуации в стране, пандемическим кризисом и вызванным им экономическим кризисом.

Упрекнули авторы вотума недоверия кабмин и в том, что он не профессионально вел переговоры с Москвой по предоставлению кредита в 200 миллионов евро. Также оппозиция обратила внимание на саботирование правительством отношений с ЕС и отсутствия антикризисного плана.

В тот же день фракция Партии социалистов подписала декларацию в поддержку кабинета министров Иона Кику. К декларации ПСРМ присоединился президент Молдовы Игорь Додон, который заявил, что в нынешних условиях пандемии и экономического кризиса правительство Кику хорошо справляется с ситуацией, а все обязательства перед гражданами выполняются: зарплаты и пенсии выплачиваются, продвигается ряд социальных инициатив, осуществляются масштабные экономические проекты.

Расклад сил в парламенте

На данный момент за социалистами 37 мандатов. У демократов - 13. Таким образом, коалиция ПСРМ-ДПМ имеет 50 голосов. Законодательные инициативы коалиции поддерживает и независимый депутат Александр Олейник.

Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, у партии "Платформа "Достоинство и правда" (Андрей Нэстасе) их 11. В целом бывшие составляющие блока ACUM имеют 26 голосов.

С учетом депутатов, отколовшихся от демократов и объявивших о присоединении к другим силам, у Pro Moldova сейчас 14 мандатов, у фракции партии "Шор" - 9. Кроме того, в парламенте есть один неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

У двоих депутатов молдавского парламента подтвердился коронавирус
Кику: парламент уже в понедельник обсудит вотум недоверия правительству
Теги:
парламент


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Советские спортсмены на летних Олимпийских играх 1980 года уверенно взяли пальму первенства, завоевав 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых медалей. Вклад в общую победу внесли атлеты всех республик бывшего СССР.
Золотые мгновения Олимпиады-80 для сборной СССР - фото
130 километров по горам на лошадях: в Тыве прошел армейский конкурс «Конный марафон»
По горам на лошадях: в Тыве прошел армейский конкурс "Конный марафон" - видео
15 архитектурных объектов Олимпиады-80
15 архитектурных объектов Олимпиады-80

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться