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Парламент

В заседании парламента объявлена пауза — оппозиция мешает докладу премьера

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (216)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200720/30998392/v-zasedanii-parlamenta-obyavlena-pauza-oppozitsiya-meshaet-dokladu-premera.html

Депутаты оппозиционных партий во время выступления главы правительства устроили ему обструкцию — из-за криков в зале спикер была вынуждена объявить перерыв на полчаса.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В заседании парламента, в ходе которого рассматривается вопрос об отставке правительства, объявлена пауза на полчаса. Причиной стало поведение оппозиционных депутатов, которые криком и топотом ног мешали докладу премьер-министра Иона Кику.

Кроме того, несколько законодателей, недовольных выступлением Кику, вышли к центральной трибуне, где начали спорить с председателем парламента и премьером.

Ион Кику
© Photo : Miroslav Rotari.
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После безуспешных попыток успокоить коллег, спикер парламента Зинаида Гречаная объявила перерыв на полчаса.

Ранее, 16 июля фракции PPDA и PAS инициировали вотум недоверия правительству под руководством Иона Кику. Оппозиция заявила, что правительство не справляется с управлением ситуации в стране, пандемическим кризисом и вызванным им экономическим кризисом.

Упрекнули авторы вотума недоверия кабмин и в том, что он непрофессионально вел переговоры с Москвой по предоставлению кредита в 200 миллионов евро. Также оппозиция обратила внимание на саботирование правительством отношений с ЕС и отсутствия антикризисного плана.

В тот же день фракция Партии социалистов подписала декларацию в поддержку кабинета министров Иона Кику. К декларации ПСРМ присоединился президент Молдовы Игорь Додон, который заявил, что в нынешних условиях пандемии и экономического кризиса правительство Кику хорошо справляется с ситуацией, а все обязательства перед гражданами выполняются: зарплаты и пенсии выплачиваются, продвигается ряд социальных инициатив, осуществляются масштабные экономические проекты.

Расклад сил в парламенте

На данный момент за социалистами 37 мандатов. У демократов - 13. Таким образом, коалиция ПСРМ-ДПМ имеет 50 голосов. Законодательные инициативы коалиции поддерживает и независимый депутат Александр Олейник.

Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, у партии "Платформа "Достоинство и правда" (Андрей Нэстасе) их 11. В целом бывшие составляющие блока ACUM имеют 26 голосов.

С учетом депутатов, отколовшихся от демократов и объявивших о присоединении к другим силам, у Pro Moldova сейчас 14 мандатов, у фракции Партии "Шор" - 9. Кроме того, в парламенте есть один неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (216)

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Теги:
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