Кику выступил перед депутатами: какие достижения кабмина он перечислил

В парламенте Молдовы рассматривают в понедельник инициативу оппозиции о вотуме недоверия правительству Иона Кику. Кабинет министров в полном составе пришел на заседание законодательного органа, а сам премьер выступил перед депутатами.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Премьер-министр Ион Кику раскритиковал иницииативу парламентской оппозиции отправить в отставку правительство, которое он возглавляет. Выступая в парламенте, глава кабмина призвал депутатов воздержаться от политических спекуляций.

"Все относительно и познается в сравнении. Весь текст вотума недоверия представляет из себя дешевые спекуляции и показывает отстуствие у его авторов элементарных знаний", - заявил Кику.

Он подчеркнул, что депутаты, инициировавшие вотум недоверия, очень хорошо понимают сложившуюся ситуацию, но преднамеренно подвергают страну риску.

"Политический кризис на фоне отставки правительства и неопределенная ситуация с назначением нового кабинета министров может еще больше пошатнуть нашу страну. А граждане будут подвержены социал-экономическому риску. Нынешнее правительство готово к вызовам и надеется на поддержку", - подчеркнул Кику.

Социальные меры

Далее премьер перечислил некоторые социальные меры, выдвинутые и одобренные кабмином.

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"Как вы знаете 1 января 2020 продолжился процесс повышения зарплат для бюджетного сектора. Последняя мера – повышение зарплат для медработников на 30% с 1 сентября 2020. Для этого из бюджета страны выделили 400 миллионов леев", - уточнил Кику.

Он добавил, что также в начале года из бюджета выделили средства на помощь людям с доходами менее 2000 тысяч леев. Далее планируется повторить подобную помощь, но уже для тех, кто получает менее 3000 тысяч в месяц.

"Это все потому, что мы сумели отлично закрыть бюджетный год 2019. В отличие от ситуации в ноябре прошлого года. Мы до 31 декабря совершили все необходимые выплаты", - сказал Кику.

Говоря о социальных мерах, Кику выделил несколько инициатив, поддерживающих ветеранов военных конфликтов, которые в последние дни провели несколько протестов.

"С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты ветеранам военных действий выросли в три раза, это значит рост годового расхода на эти цели с 21 до 64 миллионов леев. Еще дополнительно их повысят после 1 января 2021 года. В два раза повысили выплаты вдовам ветеранов войн", - уточнил премьер.

Помимо этого, на реабилитацию ветеранов Минздрав выделил дополнительно 650 тысяч леев

Помощь от европейских партнеров

Также Кику напомнил об успешных переговорах по получению макрофинансовой помощи (МФП) от ЕС. Еврокомиссия приняла решение выделить Молдове 30 миллионов евро в рамках программы МФП.

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Это второй и завершающий транш в рамках текущей программы МФП - после 30 миллионов евро, предоставленных в октябре 2019 года.

Средства в рамках МФП предоставляются в зависимости от ощутимого прогресса в реализации рекомендаций МВФ. В марте 2020 года Молдова успешно завершила шестой и финальный обзор трехлетней программы сотрудничества с Фондом по линии механизма расширенного кредитования и механизма расширенного финансирования.

Кабинет министров одобрил начало переговоров между республикой и Евросоюзом о микрофинансовой помощи в 100 миллионов евро.

Ожидается, что заем поступит в страну двумя траншами.

Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев

"Через несколько дней сдадут газопровод Яссы-Унгены-Кишинев, соединяющий молдавскую и румынскую газотранспортные системы, это эпохальное событие", - заявил Кику.

Стоит отметить, что работы на семи участках, связанных с этим объектом, ведутся с начала 2019 года. Ориентировочная стоимость проекта - 76 миллионов евро. Процесс сдачи в эксплуатацию этого объекта несколько раз переносился.

Эта газовая ветка должна подключить молдавскую столицу, главный регион потребления газа в стране, к построенному ранее при поддержке ЕС и Румынии газопроводу Яссы-Унгены.

Расклад сил в парламенте

На данный момент за социалистами 37 мандатов. У демократов - 13. Таким образом, коалиция ПСРМ-ДПМ имеет 50 голосов. Законодательные инициативы коалиции поддерживает и независимый депутат Александр Олейник.

Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, у партии "Платформа "Достоинство и правда" (Андрей Нэстасе) их 11. В целом бывшие составляющие блока ACUM имеют 26 голосов.

С учетом депутатов, отколовшихся от демократов и объявивших о присоединении к другим силам, у Pro Moldova сейчас 14 мандатов, у фракции Партии "Шор" - 9. Кроме того, в парламенте есть один неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.

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