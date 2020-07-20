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Игорь Додон, архивное фото

Президент прокомментировал провалившийся вотум недоверия правительству Кику

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (217)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200720/31003832/prezident-prokommentiroval-provalivshiysya-votum-nedoveriya-kabminu-kiku.html

Глава государства призвал парламентские партии к диалогу, чтобы установить меры для преодоления кризиса, спровоцированного пандемией.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал провалившуюся попытку вотума недоверия правительству Ион Кику. Глава республики призвал партии, формирующие парламентское большинство, а также партию "Действие и солидарность" вместе с Платформой "DA", к диалогу. Об этом он сообщил в соцсетях.

Здание парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
Депутаты не поддержали вотум недоверия правительству Кику

По словам главы государства, в ходе заседания парламента, состоявшегося в понедельник, четыре оппозиционные партии пытались замаскировать провал примитивными провокациями, выдуманными оправданиями и популистскими заявлениями. 

"У общества появился шанс увидеть, что скрывается за этими политиками, увидеть, что они способны только на скандал, хаос и дестабилизацию. Вотум провалился, поскольку изначально это было действие без содержания, политическая импровизация, основанная на олигархическом сценарии", - сообщил Додон.

Глава государства подчеркнул, что к настоящему моменту в парламенте есть только четыре настоящие политические партии: ПСРМ, Платформа "DA", ПДС и Демпартия. По его словам, партиям власти и оппозиционным партиям следует развивать конструктивный диалог, чтобы прийти к компромиссу.

"Я призываю здоровые парламентские партии установить в рамках диалога наилучшие пути решения, чтобы Молдова успешно преодолела этот сложный период, спровоцированный пандемией", - сообщил Додон.

На прошлой неделе фракции Платформы "DA" и ПДС инициировали вотум недоверия правительству под руководством Иона Кику. Оппозиция заявила, что правительство не справляется с управлением ситуации в стране, пандемией и вызванной им экономическим кризисом.

Однако в понедельник парламентарии не поддержали соответствующую инициативу. За нее проголосовали только депутаты от оппозиции из PAS, DA, Pro Moldova, Шор (всего 46 голосов).

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (217)

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