В Приднестровье вспомнили дату подписания соглашения о мирном урегулировании

Миротворческая миссия на Днестре считается одной из самых успешных в мире – после ввода в регион 28 лет назад миротворцев не прозвучал ни один выстрел.

ТИРАСПОЛЬ, 21 июл – Sputnik. Двадцать восемь лет назад 21 июля 1992 года в Москве было подписано соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Об этом напомнили в Минобороны региона.

"Благодаря Российской Федерации этот юридический документ развел противоборствующие стороны и поставил в вооруженном конфликте мирную точку. Россия выступила гарантом мира и стабильности на берегах Днестра", - отметили в ведомстве.

Согласно Соглашению 1992 года с прекращением огня конфликтующие стороны в семидневный срок отвели в места постоянной дислокации подразделения своих вооруженных сил, боевую технику и вооружение. Таким образом, между противоборствующими сторонами была образована Зона безопасности, в которую были введены созданные Совместные миротворческие силы.

Контроль над осуществлением миротворческой операции и обеспечением режима безопасности был возложен на Объединенную контрольную комиссию, сформированную 27 июля 1992 года. В состав комиссии вошли представители Российской Федерации, Республики Молдова и Приднестровья. Местом пребывания Объединенной Контрольной Комиссии стал город Бендеры.

На сегодняшний день миротворческие задачи выполняют военнослужащие от Российской Федерации, Республики Молдова и Приднестровья, а также военные наблюдатели от Украины, которая в 1995 году присоединилась в качестве посредника к переговорному процессу, а в 1998 году в качестве наблюдателя к миротворческой миссии.

"Соглашение "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта …" позволило остановить бессмысленную кровопролитную войну и повернуть жизнь в мирное русло", - заявили в ведомстве.

Как сообщили в Минобороны, за период 1990-1992 годов в Приднестровье погибло более 800 приднестровцев. Были ранены почти 1,5 тысячи человек, в том числе и мирные жители. Без вести пропал 91 человек, многие из них были впоследствии найдены, опознаны и перезахоронены, 40 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

По данным ведомства, в ходе боевых действий были разрушены 126 приднестровских предприятий, частично уничтожены и полностью разграблены 92, разрушены 1812 домов, частично разрушены 427 квартир, объекты социального назначения. Ущерб исчисляется в сумме, превысившей 10 млрд. советских рублей, по состоянию на конец 1992 года.

В ведомстве также подчеркнули, что Приднестровье является единственной территорией в Восточной Европе, где после ввода миротворческого контингента военные действия были прекращены и не возобновлялись.

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