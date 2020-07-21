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Флаги Молдовы и России

Цуля и Васнецов обсудили вопросы организации заседания межправкомиссии РМ-РФ

© Sputnik / Александр Вильф
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200721/31013873/tsulya-i-vasnetsov-obsudili-voprosy-organizatsii-zasedaniya-mezhpravkomissii-rm-rf.html

МИДЕИ подчеркнуло готовность к активному диалогу в формате межведомственных политических консультаций.

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Олег Цуля встретился во вторник с послом Российской Федерации Олегом Васнецовым. Официальные лица обсудили актуальные вопросы повестки дня молдо-российских отношений в политической, экономической и социальной сферах.

Министр также упомянул о некоторых мероприятиях, запланированных на следующий период, отметив, в частности, важность организации регулярного заседания молдо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Цуля подтвердил готовность к активному диалогу по линии двух министерств иностранных дел в формате межведомственных политических консультаций, сообщает пресс-служба МИДЕИ.

Официальные лица также обсудили вопросы сотрудничества в рамках региональных организаций.

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Теги:
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