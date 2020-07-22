Политическая осень Молдовы будет жаркой: эксперты о развитии событий

Совсем скоро страна окажется в насыщенном событиями политическом периоде, когда предвыборные страсти будут перехлестывать через край. Корреспондент Sputnik Молдова выяснял: какие сценарии возможны в кулуарах власти до конца 2020 года.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Политологи утверждают: геополитическая карта не будет разыгрываться в такой мере, как это было в начале и середине "десятых" годов XXI столетия. Тогда политики пользовались парадигмой "разделяй и властвуй", распределяя граждан страны по общественным баррикадам: кто - сторонник прозападной политики и сближения с Брюсселем и Вашингтоном, а кто - придерживается необходимости выстраивания более тесных связей со странами СНГ и Россией, как полюсом геополитического влияния в регионе.

Сегодня, по мнению экспертов, эта риторика не столь востребована избирателем, поскольку пандемия и экономические проблемы страны внесли свои коррективы, а деятельность кабминов под руководством Майи Санду и нынешнего, которым руководит Ион Кику, направлена на многовекторную внешнюю политику и выстраивание отношений с партнерами республики, как на Западе, так и на Востоке.

"Два последние кабинета министров продемонстрировали способность к проведению взвешенной внешней политики, в основе которой лежит позиция президента Молдовы Игоря Додона. Предыдущий кабмин во главе с Павлом Филипом испортил отношения с Россией, но не улучшил их и с Западом. Сейчас правительство действует слаженно с позицией президента и ориентировано на развитие отношений и с ЕС, и с Россией и странами СНГ", - заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова доктор политологии Виктор Жук. © Sputnik / Osmatesco Лидер молдавских демократов рассказал о позиции партии по внешней политике

В свою очередь, политолог и доктор философии Борис Шаповалов утверждает, что в своей предвыборной кампании нынешний глава государства Игорь Додон будет опираться на действия правительства Кику, которое отметилось, как социально-ориентированное, когда многие инициативы кабмина были направлены на улучшение жизни граждан.

"Это и повышение заработной платы медработникам, и выделение социальной помощи пенсионерам, и реализация программы "Prima Casa" по обеспечению жильем на льготных условиях граждан страны. Любая власть и любое правительство старается усилить именно эти направления особенно, когда речь идет о предвыборной повестке", - подчеркнул Шаповалов.

Политическая осень Молдовы, по мнению Жука, станет насыщенной различными PR-кампаниями политиков, которые будут сосредоточивать свое внимание на ошибках прошлого каждого из кандидатов в президентской кампании.

Более того, уверен собеседник, в республике вновь в сентябре-октябре следует ждать "войны компроматов", когда каждый из кандидатов сделает все возможное, чтобы отнять электоральные очки у своих соперников. Жук называет такие методы "классическим предвыборным сценарием" в политике республики.

"Политики попытаются "копаться в нижнем белье", но кампания по выборам президента, в целом, пройдет по сценарию 2016 года, когда во второй тур вышли Игорь Додон и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду", - отметил Жук. © Sputnik / Miroslav Rotari Майя Санду будет выдвинута кандидатом от PAS на выборах президента Молдовы

Активизируются в осенние месяцы "Наша партия" Ренато Усатого, ПКРМ напомнит о себе избирателю, но их задачей станет распыление голосов и оттягивание электората у Игоря Додона, добавил Шаповалов. Феномен правых политических сил, по мнению эксперта, будет заключаться в том, что изначально проевропейцы и унионисты пойдут на выборы разными колоннами, но во втором туре многие из них проголосуют за Санду.

Однако, в целом, политологи сходятся во мнении, что президентская кампания станет неким "экспресс-тестом" в преддверии досрочных парламентских выборов и подскажет политическим лидерам основные направления, по которым они будут выстраивать отношения с избирателями в начале 2021 года.

"Основной задачей досрочных парламентских выборов станет смена того хаоса, который сегодня царит в парламенте, в том числе и с депутатами-перебежчиками. Это понимают основные политические игроки. На сегодняшний момент парламент полностью потерял свою репрезентативную функцию всего лишь за год своей работы", - добавил Шаповалов.

Эксперты единогласно заявили, что за минувшие 29 лет качество политического класса Молдовы, в целом, деградировало, поскольку граждане страны еще никогда не наблюдали таких шоу в парламенте страны, когда депутаты, не стесняясь граждан, вступают в перепалки и даже доходят до потасовок. © Sputnik / Rodion Proca Чуря: Майе Санду будет трудно соблюдать "политическую самоизоляцию"

"Многие депутаты не входят в интеллектуальную, деловую или научную элиту общества. По этой причине многие граждане страны полностью разочаровались в местных политиках и не верят их обещаниям. Состав этого парламента не сравнить с тем, что был в начале 90-х годов, когда все депутаты были на волне энтузиазма. Печально то, что у нас так и не сформировалась профессиональная политическая элита", - сказал Жук.

Нет в стране и профессиональной оппозиции, которая действовала бы по правилам политологической игры, а не руководствовалась сиюминутными целями и задачами, уточнил аналитик.

"Проблема современной демократии в Молдове заключается в том, что в политику приходят люди из бизнеса и рассматривают ее с деловой точки зрения. Такой подход неприемлем с точки зрения простого гражданина", - резюмировал свое рассуждение Борис Шаповалов.

Сегодня социологи говорят о том, что осложняют политическую жизнь в Молдове бюрократические проволочки и фактор коррупции. Если их удастся хоть немного искоренить, то не исключено, что граждане более лояльно и доверительно будут относиться ко всему политическому классу страны, как таковому.

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