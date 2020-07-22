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Кишинев и Тирасполь обговорили возможности телекоммуникации

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (277)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200722/31017129/kishinev-i-tiraspol-obgovorili-vozmozhnosti-telekommunikatsii.html

Заседание экспертных групп по вопросам телекоммуникаций и почтовой связи прошло в формате видеоконференции.

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. В видеоформате состоялось заседание специалистов от Кишинева и Тирасполя в области телекоммуникаций. Это одна из тем, включенных в пакет "Берлин плюс", касающаяся телефонной связи граждан на обоих берегах Днестра.

"Стороны рассмотрели текущую ситуацию с исполнением обязательств, проистекающих из подписанных в 2017-2018 годах договоренностей по вопросу телекоммуникаций, и обменялись мнениями о перспективах дальнейшего взаимодействия", - сообщили в приднестровском внешнеполитическом ведомстве.

ОБСЕ
© Sputnik / Irina Leahova
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Как рассказали в Борю по реинтеграции Молдовы, в ходе обсуждения были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией протокола об организации взаимодействия в области телекоммуникаций от 25 ноября 2017 года.

"Мы обсудили условия и предпосылки для выдачи лицензии региональному оператору, перспективы его развития, соблюдение им законодательства Республики Молдова", - подчеркнули в Бюро.

В частности, затрагивались вопросы, связанные с нормативно-правовой базой для присоединения, получения и поддержания лицензии, защиты персональных данных, уведомления Национального центра защиты персональных данных, соблюдения правовых актов.

За два с половиной года рабочая группа провела около 40 заседаний на площадке ОБСЕ.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (277)

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Теги:
телекоммуникации, урегулирование, приднестровское урегулирование, переговоры, Приднестровье


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