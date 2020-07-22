Глава МИДЕИ Молдовы в ближайшее время посетит Украину

В диалоге высокопоставленных дипломатов также были обсуждены перспективы полного восстановления возможности передвижения через молдавско-украинскую границу граждан обеих стран.

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. В ближайшее время министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Олег Цуля отправится с визитом в Киев, где проведет встречу с главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой. Такая договоренность достигнута между госсекретарем МИДЕИ Дмитрием Соколаном и замглавы МИД Украины Василием Боднарем в ходе политических консультаций в формате видеоконференции.

"Договорились об организации в Киеве в ближайшее время встречи министров иностранных обеих стран", - отметили в пресс-службе МИДЕИ Молдовы.

Стороны обсудили многочисленные вопросы, касающиеся широкого спектра двусторонних молдавско-украинских отношений, а также аспекты регионального и международного характера.

"Констатирована положительная динамика в двустороннем диалоге, а также перспективы для интесификации эффективного сотрудничества между двумя государствами", - отметили в министерстве.

Также Соколан и Боднарь обменялись информацией о мерах по противодействию негативным последствиям пандемии COVID-19, а также обсудили перспективы полного восстановления возможности передвижения через молдавско-украинскую границу граждан обеих стран..

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova