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Глава МИДЕИ Олег Цуля.

Глава МИДЕИ Молдовы в ближайшее время посетит Украину

© Photo : Embassy of the Republic of Moldova in Budapest
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200722/31032298/glava-midei-moldova-v-blizhayshee-vremya-posetit-ukraine.html

В диалоге высокопоставленных дипломатов также были обсуждены перспективы полного восстановления возможности передвижения через молдавско-украинскую границу граждан обеих стран.

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. В ближайшее время министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Олег Цуля отправится с визитом в Киев, где проведет встречу с главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой. Такая договоренность достигнута между госсекретарем МИДЕИ Дмитрием Соколаном и замглавы МИД Украины Василием Боднарем в ходе политических консультаций в формате видеоконференции.

"Договорились об организации в Киеве в ближайшее время встречи министров иностранных обеих стран", - отметили в пресс-службе МИДЕИ Молдовы.

Стороны обсудили многочисленные вопросы, касающиеся широкого спектра двусторонних молдавско-украинских отношений, а также аспекты регионального и международного характера.

Кристина Лесник
© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдова и Украина договорились об обмене взаимными визитами

"Констатирована положительная динамика в двустороннем диалоге, а также перспективы для интесификации эффективного сотрудничества между двумя государствами", - отметили в министерстве.

Также Соколан и Боднарь обменялись информацией о мерах по противодействию негативным последствиям пандемии COVID-19, а также обсудили перспективы полного восстановления возможности передвижения через молдавско-украинскую границу граждан обеих стран..

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