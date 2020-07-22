Гречаная о ситуации в парламенте, досрочных выборах и политическом "туризме"

Председатель высшего законодательного собрания считает, что оппозиция не сможет расшатать нынешнее парламентское большинство, а если ей это удастся, то ни к чему кроме хаоса до президентских выборов это не приведет.

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная уверена, что нынешний состав высшего законодательного органа не представляет интересы избирателей и его нужно будет распустить. Об этом она заявила в интервью одному из местных СМИ.

Гречаная сказала, что оппозиция не сможет расшатать нынешнее парламентское большинство, а если ей это и удастся, то ни к чему кроме хаоса до президентских выборов это не приведет.

"Ясно одно, что этот парламент нужно будет распустить по легальной процедуре, и провести досрочные парламентские выборы", - уточнила председатель высшего законодательного органа.

На вопрос о том, насколько эта тема будет актуальной после президентских выборов, она отметила "посмотрим".

"За такой парламент не голосовал народ, не голосовал избиратель. Появилась целая группа Pro Moldova, которые не участвовали в выборах. Насколько легален этот парламент?", - сказала Гречаная.

Если скоро выборы: какие предпочтения царят в молдавском обществе>>>

Судьба проекта о запрете политического "туризма"

Как сообщила спикер парламента, законодательная инициатива, которая предусматривает политический туризм есть. "Но мы понимаем, что, в первую очередь, все зависит от изменения Конституции. Поэтому пока на первом этапе попытаемся принять эту законодательную инициативу", - отметила спикер.

По ее словам, совет при президенте по конституциональной реформе готовит много законодательных проекты, которые нужно будет рассматривать.

"Думаю, в следующем парламенте это уже должно стать реальным", - сказала председатель законодательного органа.

О вотуме недоверия кабмину

По мнению Гречаной, у оппозиции не было никаких шансов отправить кабмин под руководством Иона Кику в отставку.

"Хотя они уже объявили, что будут пытаться это сделать в ходе следующей сессии", - сказала Гречаная.

По ее словам, в течение одной сессии нельзя выражать дважды вотум недоверия правительству.

"Вполне возможно, что они попытаются это сделать в следующей сессии. Но хочу сказать, после того, как они выразили вотум недоверия в прошлый четверг, фракция социалистов собралась и единогласно подписали декларацию о полной поддержке правительства. То же самое сделали и демократы", - сказала Гречаная.

По ее словам, такую же позицию выказал и независимый депутат Александр Олейник. Остальным законодателям, как отметила спикер парламента, нужны только хаос и нестабильность.

Расклад сил в парламенте

На данный момент за социалистами 37 мандатов. У демократов - 13. Таким образом, коалиция ПСРМ-ДПМ имеет 50 голосов. Законодательные инициативы коалиции поддерживает и независимый депутат Александр Олейник.

Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, у партии "Платформа "Достоинство и правда" (Андрей Нэстасе) их 11. В целом у бывших составляющих блока ACUM 26 голосов.

С учетом депутатов, отколовшихся от демократов и объявивших о присоединении к другим силам, у Pro Moldova сейчас 14 мандатов, у фракции партии "Шор" - 9. Кроме того, в парламенте есть один неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.

© Sputnik / Moldova "Политический туризм" в парламенте Молдовы: кто из депутатов и куда ушел.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova