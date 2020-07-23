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Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная и посол России в республике Олег Васнецов.

Спикер молдавского парламента провела встречу с послом России

© Photo : Facebook / Zinaida Greceanîi
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200723/31039907/spiker-parlamenta-provela-vstrechu-s-poslom-rf-v-moldove-olegom-vasnetsovym.html

Стороны обсудили внутриполитическую ситуацию в республике и деятельности законодательного органа.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Председатель парламента Зинаида Гречаная провела в четверг встречу с послом России в Молдове Олегом Васнецовым. Стороны обсудили укрепление межпарламентского сотрудничества между нашими странами.

Как сообщили в пресс-службе высшего законодательного собрания, в ходе беседы были рассмотрены различные аспекты взаимодействия между Молдовой и Россией. В частности были затронуты вопросы координации действий по борьбе с COVID-19, взаимной поддержки граждан двух государств.

Гречаная отметила, что, хотя пандемия коронавируса внесла свои коррективы в диалог на двустороннем и международном уровнях, все же стратегический характер молдавско-российского сотрудничества и заинтересованность официального Кишинева в дальнейшем укреплении отношений остаются неизменными.

Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Гречаная поблагодарила МПА СНГ за помощь Молдове в борьбе с коронавирусом

Стороны коснулись также внутриполитической ситуации в республике и деятельности законодательного органа. Спикер проинформировала российского посла о том, что парламент завершил весенне-летнюю сессию 2020 года, но депутаты продолжают работать, в том числе в постоянных комиссиях.

Гречаная и Васнецов обсудили и другие важные актуальные вопросы сотрудничества между нашими странами. Они выступили за дальнейшее развитие и укрепление молдавско-российского взаимодействия по всем направлениям.

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