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Мост через Днестр.

Кишинев предложил Тирасполю встретиться в формате переговоров "1+1"

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (278)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200723/31041701/kishinev-predlozhil-tiraspolyu-vstretitsya-v-formate-peregovorov-11.html

Инициатива предполагает диалог политических представителей обеих сторон по приднестровскому урегулированию.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Кишинев направил письмо в Тирасполь ввиду организации 30 июля заседания в формате переговоров по приднестровскому вопросу "1 + 1" - с участием политических представителей обеих сторон. Об этом рассказала вице-премьер Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник во время встречи с главой Миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клаусом Нойкирхом.

"В рамках встречи могут быть обсуждены темы из пакета "Берлин плюс", а также другие актуальные вопросы переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем, в частности - возникшие в связи с эпидемиологической ситуацией", - пояснили в Бюро по реинтеграции.

Собеседники обсудили итоги работы экспертной группы по телекоммуникациям и почтовым услугам, которая состоялась 22 июля. Они также обменялись мнениями по темам, связанным с поддержкой и укреплением доверия между населением на обоих берегах, по проблемам свободного передвижения, подготовки образовательного процесса для школ с преподаванием на румынском языке, приема выпускников с левого берега Днестра в вузы страны.

Cпецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Томас Майер-Хартинг и глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев
© Sputnik / Irina Leahova
Спецпредставитель ОБСЕ призвал Кишинев и Тирасполь к конструктиву

По словам Лесник, с марта 2020 года по сравнению с предыдущими годами значительно сократилось документирование населения региона по подтверждению случаев рождения и смерти. По ее словам, такая ситуация возникла "из-за ограничений на передвижение, введенных приднестровской стороной под предлогом пандемии".

В то же время вице-премьер отметила, что Кишинев продемонстрировал конструктивизм и прагматичный подход в выполнении обязательств перед гражданами, проживающими в приднестровском регионе, включая меры, принятые для перевода пациентов в тяжелом состоянии с левого берега Днестра в медицинские центры, расположенные на правой стороне.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (278)

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Теги:
приднестровский вопрос, переговоры, Тирасполь, Кишинев


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