Встреча президента Молдовы и посла России: что обсудили Додон и Васнецов

Глава государства сообщил, что в ходе беседе с российским дипломатом отмечена положительная динамика двусторонних отношений и выступили за их дальнейшее укрепление.

​​КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с послом России в республике Олегом Васнецовым вопросы, касающиеся углубления стратегического партнерства.

"Констатировали положительную динамику двусторонних отношений и выступили за их дальнейшее укрепление", - написал Додон в пятницу по итогам встречи с российским дипломатом на своей странице в Facebook.

Президент подчеркнул, что обсуждались меры, предпринимаемые властями обеих стран в борьбе с распространением коронавируса.

Глава республики и российский дипломат выразили сожаление в связи с сохраняющейся негативной тенденцией в отдельных регионах Европы.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который был продлен до 15 июля, а затем и до 31 июля.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova