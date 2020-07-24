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Встреча президента Молдовы Игоря Додона и посла России в республике Олега Васнецова

Встреча президента Молдовы и посла России: что обсудили Додон и Васнецов

© Photo : Facebook / Igor Dodon
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200724/31050901/vstrecha-prezidenta-moldova-posla-russia-chto-obsudili-dodon-vasnetsov.html

Глава государства сообщил, что в ходе беседе с российским дипломатом отмечена положительная динамика двусторонних отношений и выступили за их дальнейшее укрепление.

​​КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с послом России в республике Олегом Васнецовым вопросы, касающиеся углубления стратегического партнерства.

"Констатировали положительную динамику двусторонних отношений и выступили за их дальнейшее укрепление", - написал Додон в пятницу по итогам встречи с российским дипломатом на своей странице в Facebook.

Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная и посол России в республике Олег Васнецов.
© Photo : Facebook / Zinaida Greceanîi
Спикер молдавского парламента провела встречу с послом России
Президент подчеркнул, что обсуждались меры, предпринимаемые властями обеих стран в борьбе с распространением коронавируса.

Глава республики и российский дипломат выразили сожаление в связи с сохраняющейся негативной тенденцией в отдельных регионах Европы.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который был продлен до 15 июля, а затем и до 31 июля.

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