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ОБСЕ о приднестровском урегулировании: есть предложения

© Sputnik / Сергей Аверин
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (280)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200724/31053539/obse-o-peregovorakh-po-pridnestrovyu-u-evropeyskikh-nablyudateley-est-predlozheniya.html

Было отмечено стремление Тирасполя и Кишинева продолжать диалог, как и то, что также необходимо активизировать процесс переговоров в более широком формате .

ТИРАСПОЛЬ, 24 июл – Sputnik. Европейцы внимательно наблюдают за ходом переговоров по Приднестровью и принимают в них посильное участие. Об этом сказал спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Томас Майер-Хартинг во время беседы с лидером левобережного региона Вадимом Красносельским. Она проходила в режиме видеоконференции.

Австрийский дипломат подчеркнул, что приветствует стремление Тирасполя и Кишинева продолжать диалог на высшем уровне и вместе с коллегами будет ждать результатов предстоящей встречи Вадима Красносельского и Игоря Додона.

Майер-Хартинг рассказал, что у европейских наблюдателей есть ряд предложений по наполнению и реализации переговорной повестки, а также для активизации мирного урегулирования. 

Станция скорой помощи
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Кишинев и Тирасполь обговорили возможности телекоммуникации

Красносельский, как отмечает его пресс-служба, подчеркнул важность того, чтобы договоренности, которые удается достичь, реализовывались и становились нормой жизни граждан, а не оставались словами на бумаге.

Участники видеодискуссии обсудили различные вопросы, имеющие отношение к работе международного формата переговоров "5+2", где Кишинев и Тирасполь выступают как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (280)

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Теги:
ОБСЕ, Приднестровье


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