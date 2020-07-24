Додон рассказал, когда состоится следующий диалог с Красносельским

Глава государства сообщил, что уже на следующей неделе у него состоится разговор с лидером Приднестровья, на котором стороны попытаются решить вопрос постов в Зоне безопасности.

КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. Встреча с Вадимом Красносельским запланирована на вторник, 28 июля, сообщил президент Молдовы Игорь Додон на пресс-конференции в пятницу.

Планируется обсудить вопрос о временных постах, выставленных приднестровской стороной вдоль Зоны безопасности.

"Возможно, к следующему заседанию Совета безопасности мы сможем решить проблему. Во вторник поговорим с Вадимом Красносельским, и уже после этой встречи, имея необходимую информацию, созовем Совет", - уточнил Додон.

Он отметил, что за последние недели уже провел несколько телефонных разговоров с лидером региона.

Глава государства добавил, что Тирасполь аргументировал установку этих постов пандемией.

"Такое объяснение не принимается. Мы считаем, что такое решение неправильное", - добавил Додон.

Кишинев предложил Тирасполю встретиться в формате переговоров "1+1">>>

Ранее президент заявлял, что намерен созвать заседание Высшего совета безопасности на этой неделе. С просьбой провести заседание к нему обратились депутаты от Демократической партии (ДПМ), которые обеспокоены увеличением числа постов, установленных приднестровской администрацией.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova