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Теплоход на реке Днестр в городе Тирасполь

Додон рассказал, когда состоится следующий диалог с Красносельским

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (280)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200724/31054894/dodon-rasskazal-kogda-sostoitsya-blizhayshaya-vstrecha-s-krasnoselskim.html

Глава государства сообщил, что уже на следующей неделе у него состоится разговор с лидером Приднестровья, на котором стороны попытаются решить вопрос постов в Зоне безопасности.

КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. Встреча с Вадимом Красносельским запланирована на вторник, 28 июля, сообщил президент Молдовы Игорь Додон на пресс-конференции в пятницу. 

Планируется обсудить вопрос о временных постах, выставленных приднестровской стороной вдоль Зоны безопасности.

"Возможно, к следующему заседанию Совета безопасности мы сможем решить проблему. Во вторник поговорим с Вадимом Красносельским, и уже после этой встречи, имея необходимую информацию, созовем Совет", - уточнил Додон. 

Военнослужащие в Приднестровском регионе Республики Молдавия. Архивное фото
© Sputnik / Sergei Kuznetsov
Додон и Красносельский обсудили временные посты вдоль Зоны безопасности
Он отметил, что за последние недели уже провел несколько телефонных разговоров с лидером региона.

Глава государства добавил, что Тирасполь аргументировал установку этих постов пандемией. 

"Такое объяснение не принимается. Мы считаем, что такое решение неправильное", - добавил Додон. 

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Ранее президент заявлял, что намерен созвать заседание Высшего совета безопасности на этой неделе. С просьбой провести заседание к нему обратились депутаты от Демократической партии (ДПМ), которые обеспокоены увеличением числа постов, установленных приднестровской администрацией.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (280)

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