Додон о российском кредите: этот вопрос можно решить уже в августе

Президент Молдовы настроен оптимистично и считает, что сейчас подходящий момент для возобновления переговоров с российскими партнерами по вопросу займа.

КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. Решить вопрос по российскому кредиту возможно уже в августе этого года, заявил президент Молдовы Игорь Додон на пресс-конференции в пятницу.

По словам главы государства, в правительстве работают над вторым текстом соответствующего соглашения.

По мнению Додона, сейчас подходящее время для возобновления переговоров с российскими коллегами.

"Все страны берут средства чтобы покрыть дефицит. Я настроен оптимистично, и, думаю, переговоры можно закончить за август месяц. В августе же за кредит проголосуют в парламенте", - отметил Додон.

Президент также раскрыл некоторые детали беседы с российским лидером 24 июня.

"По поводу того, что Путин мне сказал на встрече: он даже не затронул эту тему. Я сам спросил", - уточнил Додон.

Он рассказал, что российский коллега лишь уточнил, нужны ли молдавской стороне средства или нет, учитывая ситуацию с первым соглашением по кредиту.

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"Не согласен с решением Конституционного суда, говорил это не раз публично. Но скорее всего, если мы примем все, что было в том соглашении, а мы намерены пойти по пунктам, то я не вижу оснований, чтобы другие партии не поддержали кредит в парламенте. Я видел позицию некоторых политиков, которые инициировали обращение в КС, они уже говорят, что на деле хорошие условия, и нужно брать," - заключил Додон.

Суть вопроса

Ранее правительство Иона Кику достигло договоренности с РФ о получении кредита в 200 миллионов евро под 2% годовых на 10 лет. Однако Конституционный суд республики 7 мая признал данное соглашение не соответствующим Основному закону страны. Это произошло с подачи депутатов от фракций PAS, DA и группы Pro Moldova.

Решение КС Молдовы признать неконституционным российско-молдавское соглашение о предоставлении Кишиневу кредита является политизированным, заявил ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Это решение вызывает недоумение и сожаление. Недоумение – потому, что, во-первых, с просьбой о кредите обратилась молдавская сторона, Россия никому ничего не навязывала. И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно, начиная с ноября 2019 года. Их ход освещали молдавские СМИ. Почему-то на том этапе никто не ставил вопрос о конституционности переговоров", - отметил Руденко, слова которого приводятся в сообщении МИД РФ.

По итогам встречи с заместителем главы администрации президента России, спецпредставителем главы российского государства по развитию торгово-экономических отношений с РМ Дмитрием Козаком 25 июня в Москве президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что Кишинев и Москва возобновят переговоры по предоставлению республике кредита в 200 миллионов евро.

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