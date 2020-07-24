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Конституция РМ.

Глава государства: в Конституцию Молдовы нужно внести изменения

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200724/31056253/dodon-konstitutsiyu-moldovy-nuzhno-pomenyat.html

Основной закон может быть пересмотрен, бывшие председатели и члены Конституционного суда сформулировали предложения, как это сделать.

КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. В Конституции Молдовы есть некоторые статьи, которые следует поменять.

Конституция РМ.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Такое заявление сделал Игорь Додон, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik в ходе пресс-конференции в пятницу. 

Говоря о необходимости пересмотра ряда положений Основного закона страны, глава государства отметил, что нужно сделать так, чтобы в Молдове больше не было ситуаций, когда Конституционный суд становится инструментом в руках политических партий. 

"К сожалению, у нас в Молдове есть эта отрицательная практика. И уже есть предложения, как это поменять. Бывшие члены и председатели КС предложили мне через указ утвердить комиссию по конституционной реформе. Не знаю, стоит ли начинать это сейчас, в конце мандата", - заявил Додон.

По его словам, возможно эта процедура будет запущена после президентских выборов, если он решит идти на второй срок.

Также президент считает неприемлемым, что в одной из статей Конституции есть пункт о возможности ликвидации Молдовы как государства путем проведения референдума.

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"То есть в Конституции изначально заложен механизм ликвидации страны. Такого нет ни в каком другом государстве", - посетовал он. 

Напомним, что в начале своего президентского срока, Додон заявлял, что текст Конституции был захвачен определенными политическими силами и интерпретируется в своих интересах.

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