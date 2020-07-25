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Президентура РМ.

Урекян о том, почему Додона могут переизбрать на второй срок с первого тура

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200725/31053951/urekyan-o-tom-pochemu-dodona-mogut-pereizbrat-na-vtoroy-srok-s-pervogo-tura.html

Бывший генпримар молдавской столицы и экс-депутат парламента Молдовы рассказал о том, каковы шансы действующего главы государства заручиться доверием подавляющего большинства избирателей в первом туре президентских выборов 1 ноября 2020 года.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. Ветеран молдавской политики Серафим Урекян в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, что результаты вотума недоверия, выдвинутого фракцией партии "Достоинство и правда" (Platforma DA) и поддержанного депутатами от группы Pro Moldova и фракции "Действие и солидарность" (PAS), показали, что правительство Кику пользуется поддержкой большинства, и это - не на руку оппозиции.

Более того, отметил Урекян, провал этого демарша увеличил шансы Игоря Додона успешно пройти за один тур процедуру переизбрания на должность главы государства. 

"Додон выиграет выборы в первом туре, а граждане проголосуют за него, поскольку сильной альтернативной кандидатуры нет. Посмотрите на остальных кандидатов - не надо издеваться над страной. Додон выиграет и благодаря ошибкам оппозиции, тому ужасному шоу, которое депутаты устроили в парламенте при рассмотрении вотума недоверия кабмину Кику", - подчеркнул собеседник. 

Напомним, что вотум недоверия правительству во главе с Ионом Кику поддержали лишь 46 представителей парламентской оппозиции.

Встреча президента Молдовы Игоря Додона и посла России в республике Олега Васнецова
© Photo : Facebook / Igor Dodon
Встреча президента Молдовы и посла России: что обсудили Додон и Васнецов

На данный момент за социалистами 37 мандатов. У демократов - 13. Таким образом, коалиция ПСРМ-ДПМ имеет 50 голосов. Законодательные инициативы коалиции поддерживает и независимый депутат Александр Олейник.

Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, у партии "Платформа "Достоинство и правда" (Андрей Нэстасе) их 11. В целом бывшие составляющие блока ACUM имеют 26 голосов.

С учетом депутатов, отколовшихся от демократов и объявивших о присоединении к другим силам, у Pro Moldova сейчас 14 мандатов, у фракции партии "Шор" - 9. Кроме того, в парламенте есть один неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.

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Теги:
мнение, избрание, президентские выборы, Урекян, Додон


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