Большая пресс-конференция Игоря Додона: самое важное

Президент Молдовы три часа общался с представителями отечественной и зарубежной прессы, ответив на десятки вопросов.

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. В пятницу президент Молдовы Игорь Додон устроил в своей резиденции в Кондрице большую пресс-конференцию в рамках проекта "Президент отвечает", отметив таким образом окончание политического сезона. Весенне-летняя сессия парламента завершена, и в политической жизни страны наступает затишье — до осени, когда начнется избирательная кампания по выборам главы государства.

Перерыв ждет и видеопроект президента — новых выпусков временно не будет. Однако 24 августа Игорь Додон планирует организовать еще одну большую пресс-конференцию, посвященную его отчету о деятельности на посту президента РМ.

В условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в формат общения Игоря Додона с прессой были внесены коррективы. Мероприятие провели на свежем воздухе — стулья были расставлены так, чтобы соблюдать социальную дистанцию. При входе всем журналистам пришлось пройти термоконтроль и заполнить эпидемиологическую анкету — "температуры и других симптомов у себя не наблюдал", "в контакте с заболевшими не находился", подпись, дата.

Вопросов у прессы было множество, и президент заявил, что собирается ответить на все — "искренне и честно". В результате общение с журналистами продолжалось ровно три часа и прекратилось, лишь когда сами представители прессы признали, что пожалуй, на сегодня ответов достаточно. Как и обещал, Игорь Додон ответил на все вопросы, в том числе и на откровенно провокационные. Все это время над головами журналистов жужжал дрон — один из стриминговых сервисов получил разрешение на съемку события с воздуха.

Прошедший политический сезон президент оценил как "очень тяжелый", упомянув, что на трудности, связанные с пандемией коронавируса, наложилось противоборство в парламенте, которое завершилось провалом попытки объявить вотум недоверия правительству.

Sputnik Молдова собрал самые важные и интересные ответы главы государства.

Выборы президента могут перенести из-за COVID-19

Игорь Додон не исключил возможности переноса президентских выборов, если эпидемиологическая ситуация в Республике Молдова ухудшится.

"Я хочу, чтобы выборы прошли, как запланировано, 1 ноября. Однако если эпидемиологическая ситуация будет складываться не лучшим образом, то возможно, мы окажемся вынуждены собрать внечередное заседание парламента и принять компромиссное решение о переносе выборов ", - заявил глава государства.

Он отметил, что во многих зарубежных странах в последнее время фиксируются антирекорды по числу новых случаев COVID-19, а осенью мир неизбежно ждет вторая волна коронавируса.

"Вторая волна пандемии будет, в этом у специалистов нет никаких сомнений", — отметил Додон и добавил, что "мы активно и интенсивно готовимся к тому, что может быть осенью".

"Пока не появится вакцина, коронавирус не уйдет", - заявил президент.

В этом контексте глава государства подчеркнул, что в Молдове пристально следят за успехами российских ученых, которые тестируют вакцину против вируса SARS-CoV-2. По словам Додона, когда тесты завершатся, и в России начнется массовое вакцинирование, власти Молдовы найдут возможности для того, чтобы обеспечить вакциной и жителей нашей страны.

Президент также подчеркнул, что парламент может быть собран на внеочередное заседание в конце августа, чтобы проголосовать по поправкам в Кодекс о выборах. Додон отметил, что законопроект был отправлен в Венецианскую комиссию, и если он будет одобрен, парламент может высказаться ближе к сентябрю.

Об отказе Интерпола объявить Плахотнюка в розыск: "Странное решение"

Президент выразил недоумение в связи с отказом Интерпола объявить олигарха Владимира Плахотнюка в международный розыск. Об этом в пятницу сообщила Генеральная прокуратура.

"Для меня это странное решение. Создается впечатление, будто кто-то обеспечивает Плахотнюку геополитическую "крышу". Надеюсь, что это не американцы", — сказал Додон.

Он отметил, что в поведении властей США в отношении дела Плахотнюка отмечается неопределенность, когда с одной стороны, не отрицается его криминальная деятельность, но с другой стороны, возникают трудности в выдаче беглого олигарха молдавским властям.

Глава государства не исключил, что вопрос о выдаче Плахотнюка может быть использован как часть предвыборной кампании определенных политических сил на будущих президентских выборах.

О российском кредите: этот вопрос можно решить уже в августе

Решить вопрос по российскому кредиту возможно уже в августе этого года, заявил Игорь Додон. По его словам, в правительстве Молдовы работают над текстом соответствующего соглашения.

" Я настроен оптимистично, и, думаю, переговоры можно закончить в августе месяц. В августе же за кредит можно проголосовать в парламенте", - отметил Додон.

Президент также раскрыл некоторые детали беседы с российским лидером 24 июня.

"По поводу того, что Путин мне сказал на встрече: он даже не затронул эту тему. Я сам спросил", - уточнил Додон.

Он рассказал, что российский коллега лишь уточнил, нужны ли молдавской стороне средства или нет, учитывая ситуацию с первым соглашением по кредиту.

"Не согласен с решением Конституционного суда, говорил это не раз публично. Но скорее всего, если мы примем все, что было в том соглашении, а мы намерены пойти по пунктам, то я не вижу оснований, чтобы другие партии не поддержали кредит в парламенте. Я видел позицию некоторых политиков, которые инициировали обращение в КС, они уже говорят, что на деле хорошие условия, и нужно брать," - заключил Додон.

Массовые мероприятий к дню освобождения Молдовы не будет из-за COVID-19

Шествие "Бессмертного полка", большой концерт и другие многолюдные празднества в честь 75-летия Победы и годовщины освобождения Молдовы не будут организованы в этом году. Однако пройдут другие мероприятия в альтернативном формате, сообщил Додон.

По его словам, это связано с продлением до 31 августа чрезвычайного положения в здравоохранении. Решение приняла в пятницу Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

"Давайте скажем честно, это решение комиссии подразумевает, что есть запрет на проведение таких мероприятий. Но 24 августа – великий день. Мы будем его отмечать, но не в том объеме, который планировали", - заявил глава государства.

Он уточнил, что это подразумевает отмену маршей, концертов и других событий, где было запланировано участие более 50 человек.

"Если мы хотим быстрее избавиться от коронавируса, то нужно эти ограничения соблюдать", - заключил президент.

Разговор с Красносельским состоится 28 июля

Встреча с лидером Приднестровья запланирована на 28 июля, сообщил Игорь Додон. Планируется обсудить вопрос о временных постах, выставленных приднестровской стороной вдоль Зоны безопасности.

Проезидент отметил, что за последние недели уже провел несколько телефонных разговоров с лидером Приднестровья.

"Возможно, к следующему заседанию Совета безопасности мы сможем решить проблему. Во вторник поговорим с Вадимом Красносельским, и уже после этой встречи, имея необходимую информацию, созовем Совет", - уточнил Додон.

Глава государства добавил, что Тирасполь аргументировал установку этих постов пандемией. "Такое объяснение не принимается. Мы считаем, что такое решение неправильное", - добавил Додон.

В Конституцию Молдовы нужно внести поправки

Говоря о необходимости пересмотра ряда положений Основного закона страны, глава государства отметил, что нужно сделать так, чтобы в Молдове больше не было ситуаций, когда Конституционный суд становится инструментом в руках политических партий.

"К сожалению, у нас в Молдове есть эта отрицательная практика. И уже есть предложения, как это поменять. Бывшие члены и председатели КС предложили мне через указ утвердить комиссию по конституционной реформе. Не знаю, стоит ли начинать это сейчас, в конце мандата", - заявил Додон.

По его словам, возможно эта процедура будет запущена после президентских выборов, если он решит идти на второй срок.

Также президент считает неприемлемым, что в одной из статей Конституции есть пункт о возможности ликвидации Молдовы как государства путем проведения референдума.

"То есть в Конституции изначально заложен механизм ликвидации страны. Такого нет ни в каком другом государстве", - подчеркнул он.

Напомним, что в начале своего президентского срока, Додон заявлял, что текст Конституции был захвачен определенными политическими силами и интерпретируется в своих интересах.

Кризис как новая возможность для экономики

Игорь Додон полагает, что шоковая ситуация, спровоцированная пандемией COVID-19, может стать шансом для некоторых экономических отраслей страны.

Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik, президент отметил, что непростые обстоятельства, тем не менее, могут стать шансом оживить национальную экономику. По мнению главы государства, необходимо создать новые условия для развития местного бизнеса, условия для инвестирования и для граждан Молдовы, а не только за счет привлечения кредитов и капиталов из-за рубежа.

Говоря о кризисе в Молдове, президент упомянул ситуацию в России после 2014 года, когда она была подвергнута экономическим санкциям со стороны Запада.

"Думаю, что на сто процентов это шанс, имею в виду, кризис. Но это для некоторых секторов. Но мы не сможем использовать в полной мере опыт России, поскольку у нас нет тех объемов внутреннего спроса, нет столько потребителей, мы ведь небольшая страна", - объяснил Додон.

Среди отраслей экономики, которые могли бы успешно расти даже в условиях кризиса, президент упомянул инфокоммуникационные технологии и внутренний туризм.

"Посмотрите на IT-сектор, какой шаг вперед мы сделали по сравнению с тем, что было 5 лет назад, хотя бы в области образования. То же самое – внутренний туризм", - подчеркнул глава государства.

Экономика Молдовы потерпела серьезные потери в период карантина, в марте-апреле, когда в связи с пандемией COVID-19 были введены ограничения, ударившие по экономической деятельности в стране.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova