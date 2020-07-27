Закон о НКО вступил в силу: волонтеры пойдут в политику

Закон "О некоммерческих организациях" может усилить некоторые из них настолько, что они начнут оказывать влияние на политическую ситуацию в стране.

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. В Молдове в понедельник вступил в силу закон "О некоммерческих организациях", которые отныне смогут не проходить процедуру регистрации и, в то же время, получать финансирование из-за рубежа.

Ранее против этого закона выступали президент Молдовы Игорь Додон и премьер-министр Ион Кику. Глава государства заявлял, что эти НКО в последствии будут помогать различным политикам и партиям из оппозиции. А премьер посчитал, что из-за этого закона Молдова по большей части потеряет свою независимость, ведь тогда политическая деятельность в стране будет финансироваться из-за рубежа.

Некоторые парламентские фракции предлагали поправки в закон, но в итоге, под давлением проевропейски настроенных партий и оппозиции, он был принят практически без изменений.

Эффект для молдавской политики

Какие последствия ожидают Молдову после вступления в силу этого закона, объяснил для Sputnik политолог Павел Мидриган.

"В других странах подобный закон и НКО не так уж плохи. В тех же США есть регистр подобных организаций, и там везде возле их названий значится уточнение "иностранный агент". Все эти "агенты" должны четко показывать источники финансирования, а также отчитываться, куда были потрачены средства", - отметил собеседник.

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По словам Мидригана, молдавские "европейцы" протолкнули этот закон и фактически освободили все эти НКО от какой-либо ответственности, но в любом демократическом государстве подобная деятельность должна контролироваться, в данном случае за это отвечает министерство юстиции.

Он полагает, что самое нехорошее то, что эти НКО могут оказывать политическим партиям разного рода услуги, но не бесплатно. Подобные организации должны заниматься своим делом, но если кто-то хочет в политику, то надо регистрировать политическую партию, а там другие обязанности, надо указывать откуда финансирование и другую информацию.

"Суть в том, что часть этих НКО, а их всего более 2 500 тысяч в стране, будут заниматься агитацией и пропагандой. Но наши партнеры, американцы и европейцы, поставили такие условия, что если не примете закон, то не будет кредита. Поэтому все, скрипя зубами, приняли его", - заявил Мидриган.

Он добавил, что в Молдове есть множество неплохих неправительственных и некоммерческих формирований, например, оказывающих помощь селам, детям или занимающихся экологией, но очень много тех, кто стремится в политику, и по линии этих НКО в Молдову уже сейчас поступают внушительные суммы денег.

Не терять бдительности

Политолог-международник Александр Рар полагает, что все эти организации не стоит демонизировать.

"Следует их все же публично призвать к транспарентности, открытости и демократичности в своей деятельности, собственно к тому, за что многие из таких организаций ратуют", - уточнил Рар.

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Он считает, что политики в своей деятельности должны прислушиваться к советам таких формирований, но делать по-своему.

"Политика несомненно зависит от гражданского общества, но это не означает, что рекомендации, которые дают такие организации политикам, в том числе и в Молдове, следует воспринимать за чистую монету"- объяснил собеседник.

Рар уверен, что для того, чтобы в стране все было действительно "по-европейски", необходимо активировать гражданское общество, но в рамках закона.

По словам собеседника, надо не терять бдительность и настороженно относиться к ряду подобных организаций, однако не следует с ними воевать, поскольку это может привести к тому, что Молдова настроит всю Европу против себя.

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