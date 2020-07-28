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Встреча Президента Молдовы Игоря Додона и Вадима Красносельского

В Кондрице проходит встреча Игоря Додона и Вадима Красносельского

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (282)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200728/31088533/V-Kondritse-nachalas-vstrecha-Igorya-Dodona-i-Vadima-Krasnoselskogo.html

Эта встреча седьмая по счету, и проходит она в официальной загородной резиденции президента Республика Молдова.

ТИРАСПОЛЬ, 28 июл – Sputnik. Началась седьмая встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского. Она организована в официальной загородной резиденции главы молдавского государства, расположенной в селе Кондрица. Здесь они уже встречались – в сентябре 2018 года.

"После обмена приветствиями руководители делегаций провели традиционный разговор тет-а-тет. Рабочая беседа президентов состоялась в ходе прогулки по территории резиденции", - рассказали в пресс-службе приднестровского лидера.

Военнослужащие в Приднестровском регионе Республики Молдавия. Архивное фото
© Sputnik / Sergei Kuznetsov
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Остальные участники встречи присоединятся к разговору позже. Основная – расширенно-дискуссионная часть – пройдет за круглым столом.

Начало диалогу между президентом Молдовы и лидером Приднестровья было положено 4 января 2017 года. Как поясняют в пресс-службе приднестровского лидера, первый – ознакомительно-рабочий – разговор Вадима Красносельского и Игоря Додона состоялся по инициативе приднестровской стороны в Бендерах практически сразу после избрания лидера региона и президента РМ.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (282)

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Теги:
Вадим Красносельский, Игорь Додон


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