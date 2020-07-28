13:53 28 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD16.87
  • RUB0.24
  • RON4.10
  • UAH0.61
Поиск
Встреча Президента Молдовы Игоря Додона и Вадима Красносельского

Встреча в Кондрице: какие вопросы обсудили Додон и Красносельский

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Приднестровское урегулирование (282)
11010
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200728/31089467/povestka-vstreci-dodona-i-krasnoselskogo-mozhet-byt-rasshirena.html

В Кондрице проходит встреча делегаций от Кишинева и Тирасполя во главе с президентом Молдовы Игорем Додоном и лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

ТИРАСПОЛЬ, 28 июл – Sputnik. Возобновление переговорного формата "5+2", функционирование временных карантинных постов, телекоммуникации, банковский вопрос, закрытие уголовных дел, запуск троллейбусного маршрута "Бендеры-Варница" - основные темы, которые затронули в ходе беседы во вторник президент Молдовы Игорь Додон и лидер Приднестровья Вадим Красносельский. 

Встреча Президента Молдовы Игоря Додона и Вадима Красносельского
© Photo : Facebook / Dodon Igor
В Кондрице проходит встреча Игоря Додона и Вадима Красносельского
На открытии официальной части встречи Игорь Додон отметил, что рад продолжению диалога на высшем уровне, начатого в 2017 году. По его словам, пандемия коронавируса замедлила ход переговорного процесса. Президент РМ подчеркнул, что ситуация с распространением вируса непроста.

"Он отметил, что знает о мерах, принимаемых приднестровцами в борьбе с инфекцией, а также заметил, что в Молдове заболеваемость пока высока, но руководство страны прилагает максимум усилий, чтобы противостоять массовому распространению вируса", - пояснили в пресс-службе главы республики.

Додон обозначил основные вопросы повестки встречи, подчеркнув, что они предварительно согласованы. 

Вадим Красносельский назвал встречу важной, отметив, что от ее итогов зависит решение вопросов, которые остаются в повестке на протяжении не одного года. Лидер Приднестровья обозначил готовность к диалогу. Он подтвердил, что повестка формировалась совместно, им значимым ее аспектом он считает участие в дискуссии руководителей экспертных групп, работающих по конкретным направлениям.

"Такой формат встречи позволит обсудить и детально проработать конкретные вопросы", - отметил Красносельский.

В пресс-службе приднестровского лидера отметили, что повестка встречи делегаций от Кишинева и Тирасполя  по инициативе любой стороны может быть расширена по ходу работы.

"Руководители призвали к активному обмену мнениями для выработки консолидированной позиции по каждому пункту переговоров. Сегодняшний диалог и принятые решения лягут в основу дальнейшей работы международного формата переговоров "5+2", - отметили в пресс-службе.

Первая встреча Додона и Красносельского прошла 4 января 2017 года. Нынешняя – уже седьмая по счету. Она организована в официальной загородной резиденции главы молдавского государства, расположенной в селе Кондрица. Здесь президент Молдовы и лидер Приднестровья уже встречались – в сентябре 2018 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Приднестровское урегулирование (282)

По теме

Большая пресс-конференция Игоря Додона: самое важное
Додон и Красносельский обсудили временные посты вдоль Зоны безопасности
ОБСЕ о приднестровском урегулировании: есть предложения
Теги:
переговоры, переговоры, переговоры "5+2", Вадим Красносельский, Игорь Додон


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Снимок нидерландского фотографа Teun Veldman.
Улыбка, задумчивость, шаловливость: конкурс Comedy Pet Photo Awards 2020
Преимущества обучения в Комратском государственном университете
Абитуриент-2020: преимущества обучения в Комратском госуниверситете
15 архитектурных объектов Олимпиады-80
15 архитектурных объектов Олимпиады-80

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться