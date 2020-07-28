Встреча в Кондрице: какие вопросы обсудили Додон и Красносельский

В Кондрице проходит встреча делегаций от Кишинева и Тирасполя во главе с президентом Молдовы Игорем Додоном и лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

ТИРАСПОЛЬ, 28 июл – Sputnik. Возобновление переговорного формата "5+2", функционирование временных карантинных постов, телекоммуникации, банковский вопрос, закрытие уголовных дел, запуск троллейбусного маршрута "Бендеры-Варница" - основные темы, которые затронули в ходе беседы во вторник президент Молдовы Игорь Додон и лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

На открытии официальной части встречи Игорь Додон отметил, что рад продолжению диалога на высшем уровне, начатого в 2017 году. По его словам, пандемия коронавируса замедлила ход переговорного процесса. Президент РМ подчеркнул, что ситуация с распространением вируса непроста.

"Он отметил, что знает о мерах, принимаемых приднестровцами в борьбе с инфекцией, а также заметил, что в Молдове заболеваемость пока высока, но руководство страны прилагает максимум усилий, чтобы противостоять массовому распространению вируса", - пояснили в пресс-службе главы республики.

Додон обозначил основные вопросы повестки встречи, подчеркнув, что они предварительно согласованы.

Вадим Красносельский назвал встречу важной, отметив, что от ее итогов зависит решение вопросов, которые остаются в повестке на протяжении не одного года. Лидер Приднестровья обозначил готовность к диалогу. Он подтвердил, что повестка формировалась совместно, им значимым ее аспектом он считает участие в дискуссии руководителей экспертных групп, работающих по конкретным направлениям.

"Такой формат встречи позволит обсудить и детально проработать конкретные вопросы", - отметил Красносельский.

В пресс-службе приднестровского лидера отметили, что повестка встречи делегаций от Кишинева и Тирасполя по инициативе любой стороны может быть расширена по ходу работы.

"Руководители призвали к активному обмену мнениями для выработки консолидированной позиции по каждому пункту переговоров. Сегодняшний диалог и принятые решения лягут в основу дальнейшей работы международного формата переговоров "5+2", - отметили в пресс-службе.

Первая встреча Додона и Красносельского прошла 4 января 2017 года. Нынешняя – уже седьмая по счету. Она организована в официальной загородной резиденции главы молдавского государства, расположенной в селе Кондрица. Здесь президент Молдовы и лидер Приднестровья уже встречались – в сентябре 2018 года.

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