18:48 28 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD16.87
  • RUB0.24
  • RON4.10
  • UAH0.61
Поиск
Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе

Руководство ЦИК обсудило с послом России грядущие выборы президента в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
7400
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200728/31092600/rukovodstvo-tsIk-obsudilo-s-poslom-rf-gryaduschie-vybory-prezidenta-v-moldove.html

Стороны обменялись мнениями о мерах, которые следует предпринять избирательным органам для обеспечения безопасности всех участников выборов.

КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Руководство Центральной избирательной комиссии провело встречу с послом РФ в Молдове Олегом Васнецовым во вторник.

В центре внимания были различные аспекты организации и проведения 1 ноября президентских выборов в республике и за ее пределами.

Как сообщили в пресс-службе Центризбиркома, стороны уделили особое внимание разработанным поправкам к Кодексу о выборах РМ. Они направлены на улучшение избирательного законодательства, исходя из комплексного анализа предыдущих выборов, а также рекомендаций наблюдателей. К настоящему моменту, как был проинформирован российский посол, законопроект находится на рассмотрении Венецианской комиссии.

Администрация президента Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Парламент решил: президентские выборы в Молдове пройдут 1 ноября

Также были обсуждены аспекты организации избирательного процесса за пределами страны. Конкретное решение предстоит принять Центризбиркому за 35 дней до даты выборов. 

В рамках встречи состоялся обмен мнениями о мерах, которые следует предпринять избирательным органам для обеспечения безопасности всех участников выборов.

Мандат действующего президента Молдовы Игоря Додон истекает 23 декабря. Парламент назначил дату выборов главы государства на 1 ноября текущего года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Гречаная о ситуации в парламенте, досрочных выборах и политическом "туризме"
Жук: президентские выборы станут подготовкой к досрочным парламентским


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Снимок нидерландского фотографа Teun Veldman.
Улыбка, задумчивость, шаловливость: конкурс Comedy Pet Photo Awards 2020
Абитуриент-2020: почему стоит выбрать Аграрный университет
Абитуриент-2020: Аграрный университет – один из ведущих вузов Молдовы
15 архитектурных объектов Олимпиады-80
15 архитектурных объектов Олимпиады-80

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться