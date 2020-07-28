Руководство ЦИК обсудило с послом России грядущие выборы президента в Молдове

Стороны обменялись мнениями о мерах, которые следует предпринять избирательным органам для обеспечения безопасности всех участников выборов.

КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Руководство Центральной избирательной комиссии провело встречу с послом РФ в Молдове Олегом Васнецовым во вторник.

В центре внимания были различные аспекты организации и проведения 1 ноября президентских выборов в республике и за ее пределами.

Как сообщили в пресс-службе Центризбиркома, стороны уделили особое внимание разработанным поправкам к Кодексу о выборах РМ. Они направлены на улучшение избирательного законодательства, исходя из комплексного анализа предыдущих выборов, а также рекомендаций наблюдателей. К настоящему моменту, как был проинформирован российский посол, законопроект находится на рассмотрении Венецианской комиссии.

Также были обсуждены аспекты организации избирательного процесса за пределами страны. Конкретное решение предстоит принять Центризбиркому за 35 дней до даты выборов.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями о мерах, которые следует предпринять избирательным органам для обеспечения безопасности всех участников выборов.

Мандат действующего президента Молдовы Игоря Додон истекает 23 декабря. Парламент назначил дату выборов главы государства на 1 ноября текущего года.

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