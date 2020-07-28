Додон и Красносельский: мы обсудили проблемы, которые волнуют наших граждан

ТИРАСПОЛЬ, 28 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и лидер Приднестровья Вадим Красносельский обсудили с глазу на глаз, а затем в расширенном составе с делегациями Кишинева и Тирасполя острые проблемы, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра. В повестку вошли вопросы карантинных постов, телекоммуникаций, банковской системы, открытия троллейбусной линии "Бендеры-Варница-Северный", а также тема уголовных преследований. Пресс-служба приднестровского лидера опубликовала расшифровку заявлений глав делегаций, сделанных после встречи.
"Я думаю, что сегодня был хороший диалог. Мы детально обсудили довольно обширный список вопросов. Был сформирован комплексный системный подход к возможным путям их решения", - сказал Додон по завершении встречи.
"Это седьмая встреча, и она выделяется среди других. Помимо президентов в ней участвовали политические представители и лица, которые компетентны решать существующие проблемы – по списку вопросов, который поднимался и ранее", - отметил Красносельский.
Уголовные дела, банки, телекоммуникации и транспортная линия
- Встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского в Кондрице.
- Встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского в Кондрице.
- Встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского в Кондрице.
По словам собеседников, им удалось добиться понимания по всем темам, озвученным в повестке встречи.
Как сказал Додон, по вопросу телекоммуникаций есть технические моменты, которые собираются урегулировать, а по поводу открытия троллейбусной линии уже существует принципиальное решение. По его словам, также намечены возможные развязки по уголовным делам, по банковскому вопросу.
"Раскрою скобки банковского вопроса: это конвертация валют, это открытие счетов, это возобновление работы Mastercard и Visa карточек на территории Приднестровья", - пояснил Красносельский.
Передвижение граждан
"За последние недели плодотворного диалога между нами удалось этот вопрос частично решить. Он будет решаться и дальше для того, чтобы граждане могли свободно перемещаться", - сказал президент Молдовы.
Лидер Приднестровья рассказал о том, что временных санитарных постов было изначально 31, на сегодняшний день их осталось 11, так как в понедельник, 27 июля, было принято решение о закрытии очередных пяти постов.
"Они служат не для того, чтобы препятствовать гражданам перемещаться по той или иной территории, а чтобы не было бесконтрольного распространения коронавирусной инфекции", - подчеркнул он.
Красносельский также заявил, что эти посты будут ликвидироваться по мере ослабления распространения коронавирусной инфекции.
Другие вопросы
В своем посте в соцсети глава молдавского государства отметил также и другие темы, которые обсуждались сторонами.
"Мы вновь подтвердили важность проводимой миротворческой операции на Днестре как гарантии мира и безопасности граждан и согласились предпринимать совместные шаги, чтобы не допустить осложнений в Зоне Безопасности, которые могли бы нарушить мир и стабильность на всей территории Республики Молдова", - отметил он.
Додон пояснил, что собеседники выразили признательность посредникам и наблюдателям в формате "5+2" за содействие и поддержку в развитии переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.
"Еще раз подчеркнули, что нет иной альтернативы диалогу и укреплению доверия, которые открывают возможности обсуждать и более сложные вопросы, стоящие в переговорном процессе приднестровского урегулирования", - заключил президент Молдовы.
Итоги
"Это способствует укреплению доверия, даже если позиции по ряду вопросов пока серьезно отличаются. Хочу отметить положительный момент: в эти годы у нас был постоянный плодотворный диалог, и мы делаем все возможное, чтобы решить проблемы, с которыми сталкиваются жители на левом и на правом берегах Днестра", - сказал он.
Первая встреча Додона и Красносельского прошла 4 января 2017 года. Нынешняя – уже седьмая по счету. За три с половиной года руководители обсуждали вопросы преодоления последствий конфликта в Приднестровье. Очередной диалог ознаменовался присутствием большой группы экспертов как с одной, так и с другой стороны.
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