Додон и Красносельский: мы обсудили проблемы, которые волнуют наших граждан

ТИРАСПОЛЬ, 28 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и лидер Приднестровья Вадим Красносельский обсудили с глазу на глаз, а затем в расширенном составе с делегациями Кишинева и Тирасполя острые проблемы, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра. В повестку вошли вопросы карантинных постов, телекоммуникаций, банковской системы, открытия троллейбусной линии "Бендеры-Варница-Северный", а также тема уголовных преследований. Пресс-служба приднестровского лидера опубликовала расшифровку заявлений глав делегаций, сделанных после встречи.

"Я думаю, что сегодня был хороший диалог. Мы детально обсудили довольно обширный список вопросов. Был сформирован комплексный системный подход к возможным путям их решения", - сказал Додон по завершении встречи.

"Это седьмая встреча, и она выделяется среди других. Помимо президентов в ней участвовали политические представители и лица, которые компетентны решать существующие проблемы – по списку вопросов, который поднимался и ранее", - отметил Красносельский.

Уголовные дела, банки, телекоммуникации и транспортная линия

По словам собеседников, им удалось добиться понимания по всем темам, озвученным в повестке встречи.

Как сказал Додон, по вопросу телекоммуникаций есть технические моменты, которые собираются урегулировать, а по поводу открытия троллейбусной линии уже существует принципиальное решение. По его словам, также намечены возможные развязки по уголовным делам, по банковскому вопросу.

"Раскрою скобки банковского вопроса: это конвертация валют, это открытие счетов, это возобновление работы Mastercard и Visa карточек на территории Приднестровья", - пояснил Красносельский.

Передвижение граждан

Руководители обсудили временные карантинные посты, выставленные приднестровской стороной.

"За последние недели плодотворного диалога между нами удалось этот вопрос частично решить. Он будет решаться и дальше для того, чтобы граждане могли свободно перемещаться", - сказал президент Молдовы.

Лидер Приднестровья рассказал о том, что временных санитарных постов было изначально 31, на сегодняшний день их осталось 11, так как в понедельник, 27 июля, было принято решение о закрытии очередных пяти постов.

"Они служат не для того, чтобы препятствовать гражданам перемещаться по той или иной территории, а чтобы не было бесконтрольного распространения коронавирусной инфекции", - подчеркнул он.

Красносельский также заявил, что эти посты будут ликвидироваться по мере ослабления распространения коронавирусной инфекции.

Другие вопросы

В своем посте в соцсети глава молдавского государства отметил также и другие темы, которые обсуждались сторонами.

"Мы вновь подтвердили важность проводимой миротворческой операции на Днестре как гарантии мира и безопасности граждан и согласились предпринимать совместные шаги, чтобы не допустить осложнений в Зоне Безопасности, которые могли бы нарушить мир и стабильность на всей территории Республики Молдова", - отметил он.

Додон пояснил, что собеседники выразили признательность посредникам и наблюдателям в формате "5+2" за содействие и поддержку в развитии переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.

"Еще раз подчеркнули, что нет иной альтернативы диалогу и укреплению доверия, которые открывают возможности обсуждать и более сложные вопросы, стоящие в переговорном процессе приднестровского урегулирования", - заключил президент Молдовы.

Итоги

Как заметил Додон по завершению дискуссии, еще во время первой его встречи с лидером Приднестровья в январе 2017 года они пришли к соглашению о том, что в диалоге не будет запретных тем, и им удалось это соблюсти и сегодня.

"Это способствует укреплению доверия, даже если позиции по ряду вопросов пока серьезно отличаются. Хочу отметить положительный момент: в эти годы у нас был постоянный плодотворный диалог, и мы делаем все возможное, чтобы решить проблемы, с которыми сталкиваются жители на левом и на правом берегах Днестра", - сказал он.

Первая встреча Додона и Красносельского прошла 4 января 2017 года. Нынешняя – уже седьмая по счету. За три с половиной года руководители обсуждали вопросы преодоления последствий конфликта в Приднестровье. Очередной диалог ознаменовался присутствием большой группы экспертов как с одной, так и с другой стороны.

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