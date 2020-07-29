Президент Молдовы вручил государственные награды

Все участники церемонии пришли в масках, и во время награждения соблюдали правила социальной дистанции в условиях пандемии.

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон вручил высокие государственные награды работникам органов правопорядка и контроля. Церемония награждения состоялась в среду в администрации главы республики.

"Я наградил в знак высокой оценки особых заслуг перед государством, за многолетний добросовестный труд в различных областях деятельности и за профессиональное мастерство", - пояснил президент.

Додон поблагодарил всех участников за усердный труд и преданность делу, пожелал вдохновения и дальнейших успехов.

Неделю назад президент вручил государственные награды группе военнослужащих Национальной армии, врачам, работающим в Центральном военном клиническом госпитале и диагностическом консультативном центре Министерства обороны, а также ряду военных в запасе.

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