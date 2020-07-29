Тень Конституции

Конституция не капризная дама: высшему закону Молдовы исполнилось 26 лет - что с ним произошло за эти годы.

В День Конституции официальные лица произносят все полагающиеся по такому случаю речи, в которых звучат слова о верховенстве закона, демократии, свободе, а также о ценностях и идеалах. И это очень правильно. Именинникам нужно говорить добрые слова, их нужно поддерживать и утешать, возрождая в них веру в свои силы.

Пусть наша Конституция хотя бы в день своего рождения забудет о том непрерывном кошмаре, в котором она пребывает последнее десятилетие. То есть, нынешняя годовщина — хороший повод напомнить, что Конституция является Высшим законом страны, а не подавальщицей на побегушках у политиков, которую можно на полдороге развернуть и отправить за дополнительной порцией плацинд к вину.

Сдержанные поздравления

Похожие интонации можно обнаружить и в прозвучавших сегодня речах. Премьер-министр Ион Кику, обратившись к гражданам по случаю Дня Конституции, заявил, что в качестве главы правительства он продолжит "следить за соблюдением Основного закона".

Выходит, на официальных охранителей из Конституционного суда (КС), призванных исполнять эти функции, надежд осталось как-то совсем мало.

А спикер Зинаида Гречаная, выступая по праздничному поводу, заявила, что молдавскому обществу "необходимо правильное и объективное толкование Конституции". И это достаточно прозрачные отсылки к прецедентам прошлых лет, когда высший закон интерпретировали таким образом, что слово "объективный" стало бы последним выражением, которое придет вам на ум при описании этого процесса.

Россыпью бриллиантов здесь сверкали, например, "пятиминутные" отстранения от должности президента РМ, бытовавшие в 2018 году.

На вопросы, как такое вообще возможно, Конституционный суд многостранично отвечал, что очень даже возможно и вообще, все в полном порядке — чем прославился не только внутри страны, но и далеко за пределами нашего государства.

Не важно, как голосуют, важно, кто толкует

Начиная с 2010 года, когда Молдова начала сползать в состояние "захваченного государства", Конституционный суд принял множество решений, толкований и интерпретаций, которые позволили политикам буквально наизнанку вывернуть высший закон, не меняя в нем ни одной буквы.

Именно благодаря такому экзотическому симбиозу весь мир наблюдал, как Молдова уверенно ставит мировой рекорд по продолжительности существования без избранного главы государства — с 11 сентября 2009 года (когда подал в отставку президент Владимир Воронин) до 16 марта 2012 года, когда на пост первого лица при неоднозначных обстоятельствах был избран Николае Тимофти — обратившийся со ступенек Дворца Республики к толпе комбатантов, обеспечивших "уличное" прикрытие процесса.

Конституционный суд тогда принял во всем этом деятельное участие, интерпретируя статьи Высшего закона так, что не принесшие нужного результата попытки выборов президента объявлялись "несчитово", как в детской игре в прятки.

О действиях КС летом 2019 года, когда в Молдове вручную было создано двоевластие с двумя кабинетами министров, не стоит и говорить. Правда, тот состав судей КС ушел позже в отставку, но "по собственному желанию".

Насколько известно, ничего грустного не произошло ни с одним из судей, в отношении которых тогда прозвучали обвинения в узурпации власти. И даже "золотого парашюта", — положенных по должности бонусов при выходе в отставку, — никто не лишился.

Падение с пьедестала

В итоге к концу второго десятилетия XXI века вдруг оказалось, что в Молдове несколько человек в мантиях, имеющих отношение к тем или иным политикам, с легкостью заменяют целый парламент — который, в теории, является единственным государственным органом, осуществляющим волю народа, изложенную в Конституции.

Другим невероятным пируэтом на этом тонком льду стало решение судей КС в декабре 2013 года о превалировании Декларации независимости над Конституцией РМ.

Сделано это было с казуальной целью — ввести в официальный оборот словосочетание "румынский язык" (которое имеется в Декларации независимости, но отсутствует в Конституции).

Наверное, именно так ведут себя слоны в посудных лавках — этим решением Конституцию фактически лишили статуса Высшего закона. Ведь "высший" может быть только один, верно? Не бывает же двух Верховных главнокомандующих. Конечно, если у вас в стране не полыхает гражданская война.

Занятно, что тем самым КС и себя низвел с пьедестала верховного блюстителя законов. Выходит, что этим статусом в Молдове теперь должен обладать не Конституционный, а какой-нибудь фантастический Декларационно-независимый суд.

На уровне уверенного пользователя

Все эти упражнения заметно подорвали конституционную ткань молдавской действительности. Политики усердно расшатывали устои, репутация КС рухнула, и это дорого обошлось Молдове.

Ведь теперь кто угодно может поставить под сомнение что угодно. В том числе и постановление КС об отмене принятых парламентом в 2000 году поправок к Конституции, которые учреждали выборы президента депутатами законодательного органа. Прямые выборы главы государства были возвращены благодаря решению дискредитированного состава судей КС, и трудно прогнозировать, как это может сказаться на стабильности в стране при утверждении результатов президентских выборов, что должны состояться 1 ноября 2020 года.

Спустя 26 лет после принятия Конституции РМ можно констатировать, что Конституционный суд из защитника Высшего закона стал его уверенным пользователем. Представьте, что антивирусная программа в вашем компьютере в один прекрасный день перехватила управление, отказала вам в доступе и передала его кому-то неизвестному — на том основании, что ей, программе, виднее. В конце концов, это же она специалист по защите от вирусов, а не вы.

О глубине и остроте проблемы можно судить и по заявлениям президента Молдовы Игоря Додона. Памятное постановление Конституционного суда, который приостановил соглашение о российском кредите, он назвал "политизированным решением". И добавил, что "судьи КС, поддержавшие отмену финансовой помощи из России, показали, что поддерживают интересы политических кланов".

Получается, состав судей сменился, а вот влияние на него политиков — не ослабло. Что-то здесь не работает. Вернее, продолжает не работать.

Не бита, не крашена

Это системная проблема, и похоже, ее решения в нынешнем законодательном поле Молдовы не существует. По факту, единственное, что сейчас мешает злоупотребить текстом Конституции — это моральные качества судей Конституционного суда. Их честность, неподкупность, мудрость, неаффилированность, вот все это.

Можно представить, как исказится при этом известии лицо среднестатистического гражданина Молдовы. Судьям он доверяет примерно так же, как торговцу подержанными автомобилями, который заверяет, что ласточка не бита, не крашена.

Взять, например, одну из актуальных проблем — наличие в Конституции пункта 1 статьи 142, который, фактически, позволяет ликвидировать молдавское государство через референдум. Теоретически, парламент может внести поправки в высший закон. А практически, все по-прежнему зависит от вопроса, какие фамилии окажутся в списке членов КС через год, через пять или десять лет.

К лету 2020 года от Конституции Республики Молдова осталась лишь бледная тень. И многие обозреватели, аналитики, да и рядовые граждане Молдовы вполне согласны — если ничего не предпринять, то политики будут рулить Высшим законом и дальше, умножая на ноль любые труды по обеспечению верховенства права, свободы, демократии, ценностей и идеалов.

Будет здорово, если перемен не придется ждать до 30-летнего юбилея Конституции.

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