Татарстан выделит Гагаузии средства на приобретение медоборудования

Глава российской дипломатической миссии в Республике Молдова Олег Васнецов встретился с башканом автономии Ириной Влах.

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Правительство Республики Татарстан приняло решение о выделении восьми миллионов российских рублей (93,7 тысячи евро) на закупку высокотехнологичного медицинского оборудования для гагаузских медучреждений. Об этом рассказал на встрече с башканом АТО Ириной Влах посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов.

"Обсудили актуальные вопросы межрегионального сотрудничества, меры по предотвращению распространения коронавирусной пандемии и оказание помощи народу Гагаузии", - пояснили в диппредставительстве.

Как сообщили в посольстве, башкан поблагодарила регионы Российской Федерации за постоянную и конкретную помощь гагаузскому народу.

Собеседники оценили встречу в целом как обстоятельную и конструктивную. Они также договорились поддерживать регулярные контакты по всем актуальным вопросам, волнующим обе стороны.

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