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Флаг Республики Молдова и Гагаузии.

Татарстан выделит Гагаузии средства на приобретение медоборудования

© Sputnik / Osmatesco
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200729/31106636/tatarstan-vydelit-gagauzii-sredstva-na-priobretenie-medoborudovaniya.html

Глава российской дипломатической миссии в Республике Молдова Олег Васнецов встретился с башканом автономии Ириной Влах.

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Правительство Республики Татарстан приняло решение о выделении восьми миллионов российских рублей (93,7 тысячи евро) на закупку высокотехнологичного медицинского оборудования для гагаузских медучреждений. Об этом рассказал на встрече с башканом АТО Ириной Влах посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов.

Встреча президента Молдовы Игоря Додона и посла России в республике Олега Васнецова
© Photo : Facebook / Igor Dodon
Встреча президента Молдовы и посла России: что обсудили Додон и Васнецов
"Обсудили актуальные вопросы межрегионального сотрудничества, меры по предотвращению распространения коронавирусной пандемии и оказание помощи народу Гагаузии", - пояснили в диппредставительстве.

Как сообщили в посольстве, башкан поблагодарила регионы Российской Федерации за постоянную и конкретную помощь гагаузскому народу.

Собеседники оценили встречу в целом как обстоятельную и конструктивную. Они также договорились поддерживать регулярные контакты по всем актуальным вопросам, волнующим обе стороны.

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Теги:
медоборудование, Ирина Влах, Олег Васнецов


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