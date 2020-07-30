По данным ЦИК: сколько в Приднестровье зарегистрировано избирателей

Единый день голосования в законодательное собрание региона, а также в местные советы, пройдет 29 ноября 2020 года.

ТИРАСПОЛЬ, 30 июл – Sputnik. Центризбирком Приднестровья разработал единые формы документов для кандидатов в депутаты и на выборную должность. Сделано это для того, чтобы облегчить процесс выдвижения кандидатов на выборах в законодательное собрание региона, а также в местные советы, которые состоятся 29 ноября.

"Формы будут размещены на официальном сайте ЦИК. Кандидатам необходимо будет скачать их и заполнить, ориентируясь на положения Избирательного кодекса и подробную Инструкцию о порядке приема и проверки документов", - отметили в ЦИКе.

Инструкция была одобрена на заседании комиссии. Она содержит подробное руководство в том числе по действию избирательной комиссии в случае выявления недостатков в документах кандидатов на каждом этапе их представления.

"Если кандидат представит неполный пакет документов для выдвижения, ему будет отказано в их приеме и выдан соответствующий акт, в котором будут перечислены недостающие документы, что позволит оперативно устранить недочеты и вновь их подать", - пояснили в комиссии.

На заседании была утверждена также численность избирателей, зарегистрированных на территории Приднестровья по состоянию на 1 июля 2020 года. В список вошло 411 242 человека. Как прокомментировала председатель Центризбиркома Елена Городецкая, на данные о количестве зарегистрированных избирателей в минувшем полугодии наложил свой отпечаток тот факт, что в апреле-мае 2020 года в связи с действием режима чрезвычайного положения не работали паспортные столы.

"Это вызвало снижение количества впервые зарегистрированных и продливших свою регистрацию граждан, а также подавл документы на получение гражданства Приднестровья", - пояснила Городецкая.

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