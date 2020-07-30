12:30 30 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.71
  • USD16.78
  • RUB0.23
  • RON4.08
  • UAH0.61
Поиск
Выборы в Приднестровье.

По данным ЦИК: сколько в Приднестровье зарегистрировано избирателей

© Sputnik / Ляхова Ирина
Политика
Получить короткую ссылку
58 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200730/31088897/po-dannym-tsik-skolko-v-pridnestrove-zaregistrirovano-izbirateley.html

Единый день голосования в законодательное собрание региона, а также в местные советы, пройдет 29 ноября 2020 года.

ТИРАСПОЛЬ, 30 июл – Sputnik. Центризбирком Приднестровья разработал единые формы документов для кандидатов в депутаты и на выборную должность. Сделано это для того, чтобы облегчить процесс выдвижения кандидатов на выборах в законодательное собрание региона, а также в местные советы, которые состоятся 29 ноября.

"Формы будут размещены на официальном сайте ЦИК. Кандидатам необходимо будет скачать их и заполнить, ориентируясь на положения Избирательного кодекса и подробную Инструкцию о порядке приема и проверки документов", - отметили в ЦИКе.

Урна для голосования
© Sputnik / Miroslav Rotari
Член ЦИК о том, сможет ли голосовать молдавская диаспора на выборах 1 ноября
Инструкция была одобрена на заседании комиссии. Она содержит подробное руководство в том числе по действию избирательной комиссии в случае выявления недостатков в документах кандидатов на каждом этапе их представления.

"Если кандидат представит неполный пакет документов для выдвижения, ему будет отказано в их приеме и выдан соответствующий акт, в котором будут перечислены недостающие документы, что позволит оперативно устранить недочеты и вновь их подать", - пояснили в комиссии.

 На заседании была утверждена также численность избирателей, зарегистрированных на территории Приднестровья по состоянию на 1 июля 2020 года. В список вошло 411 242 человека. Как прокомментировала председатель Центризбиркома Елена Городецкая, на данные о количестве зарегистрированных избирателей в минувшем полугодии наложил свой отпечаток тот факт, что в апреле-мае 2020 года в связи с действием режима чрезвычайного положения не работали паспортные столы.

"Это вызвало снижение количества впервые зарегистрированных и продливших свою регистрацию граждан, а также подавл документы на получение гражданства Приднестровья", - пояснила Городецкая.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Молдавская дипмиссия обсудила организацию избирательных участков с ЦИК РФ
Президент России оценил организацию голосования по поправкам в Конституцию
Путин: обеспечение противоэпидемической безопасности голосования было идеальным
Теги:
Елена Городецкая, ЦИК, избиратели, голосование, выборы, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Новорожденные амурские тигрята в сафари-парке Тайган в Крыму.
День хищных полосатых котиков
Абитуриент-2020: Преимущества обучения в Славянском университете.
Абитуриент-2020: преимущества обучения в Славянском университете
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться