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Tatiana Molcean, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană

Назначен новый посол Молдовы в Швейцарии: что входит в функции представителя

© Photo : Igor Dodon / Facebook
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200730/31111148/naznachen-novyy-posol-moldovy-v-shveytsarii-chto-vkhodit-v-funktsii-predstavitelya.html

Для Татьяны Молчан это будет первый опыт работы в представительстве нашей страны за рубежом, однако за ее плечами много лет службы на дипломатическом поприще.

КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал Указ о назначении государственного секретаря Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Татьяны Молчан на должность посла в Швейцарской Конфедерации.

"У нее достаточно большой опыт работы в дипломатическом ведомстве нашей страны, но первое назначение в качестве посла", - пояснил Додон в своем посте в соцсети.

Правительство Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам главы государства, он провел встречу с новым послом. На ней присутствовали также министр иностранных дел Олег Цуля и президентский советник по внешней политике Аурелиу Чокой.

"Пожелали успехов в осуществлении ее первой дипломатической миссии и отметили важность укрепления отношений со Швейцарией, играющей значительную роль в европейской и международной политике", - сказал президент.

Посольство Республики Молдова в Швейцарской Конфедерации располагается в Женеве и по совместительству выполняет функции представительства при офисе ООН, при штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения и других международных организациях.

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Теги:
посольство, Швейцария, Игорь Додон


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