Назначен новый посол Молдовы в Швейцарии: что входит в функции представителя

КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал Указ о назначении государственного секретаря Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Татьяны Молчан на должность посла в Швейцарской Конфедерации.
"У нее достаточно большой опыт работы в дипломатическом ведомстве нашей страны, но первое назначение в качестве посла", - пояснил Додон в своем посте в соцсети.
"Пожелали успехов в осуществлении ее первой дипломатической миссии и отметили важность укрепления отношений со Швейцарией, играющей значительную роль в европейской и международной политике", - сказал президент.
Посольство Республики Молдова в Швейцарской Конфедерации располагается в Женеве и по совместительству выполняет функции представительства при офисе ООН, при штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения и других международных организациях.
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