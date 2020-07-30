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Томас Майер-Хартинг

ОБСЕ: Кишинев и Тирасполь могут рассчитывать на международную поддержку

© AP Photo / Richard Drew
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200730/31111504/obse-kishinev-i-tiraspol-mogut-rasschityvat-na-mezhdunarodnuyu-podderzhku.html

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию прокомментировал встречу президента Молдовы и лидера Приднестровья.

КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ от Албании по процессу приднестровского урегулирования, посол Томас Майер-Хартинг приветствовал встречу, состоявшуюся на днях в Кондрице между президентом Молдовы Игорем Додоном и лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, сообщается на сайте ОБСЕ.

"Я надеюсь, что эта встреча подготовит почву для дальнейшего конструктивного и перспективного диалога между сторонами и приведет к конкретным результатам и взаимоприемлемым решениям в предстоящие месяцы", - отметил австрийский дипломат.

Встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского в Кондрице.
© Photo : Официальный сайт Президента Приднестровской Молдавской Республики
Додон и Красносельский: мы обсудили проблемы, которые волнуют наших граждан
По его словам, все усилия, предпринятые сторонами диалога на то, чтобы улучшить жизнь людей на обоих берегах, могут рассчитывать на полную поддержку международного сообщества, в частности, посредников и наблюдателей, участвующих в переговорах в формате "5+2".

"Со своей стороны, албанское председательство в ОБСЕ, а также Миссия ОБСЕ в Молдове под руководством Клауса Нойкирха будут и дальше оставаться полностью вовлеченными в этот процесс", - заключил Майер-Хартинг.

Участниками переговоров в международном формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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Теги:
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