ОБСЕ: Кишинев и Тирасполь могут рассчитывать на международную поддержку

КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ от Албании по процессу приднестровского урегулирования, посол Томас Майер-Хартинг приветствовал встречу, состоявшуюся на днях в Кондрице между президентом Молдовы Игорем Додоном и лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, сообщается на сайте ОБСЕ.

"Я надеюсь, что эта встреча подготовит почву для дальнейшего конструктивного и перспективного диалога между сторонами и приведет к конкретным результатам и взаимоприемлемым решениям в предстоящие месяцы", - отметил австрийский дипломат.

По его словам, все усилия, предпринятые сторонами диалога на то, чтобы улучшить жизнь людей на обоих берегах, могут рассчитывать на полную поддержку международного сообщества, в частности, посредников и наблюдателей, участвующих в переговорах в формате "5+2".

"Со своей стороны, албанское председательство в ОБСЕ, а также Миссия ОБСЕ в Молдове под руководством Клауса Нойкирха будут и дальше оставаться полностью вовлеченными в этот процесс", - заключил Майер-Хартинг.

Участниками переговоров в международном формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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