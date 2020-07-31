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Правительство Республики Молдова.

Премьер Молдовы встретился с новым японским послом

© Sputnik / Evgheni Panasenco
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200731/31128282/premer-provel-vstrechu-s-novym-yaponskim-poslom.html

Председатель молдавского кабинета министров приветствовал активизацию отношений республики и Страны восходящего солнца.

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Премьер-министр Ион Кику провел в пятницу встречу с новым послом Японии в Молдове Катаямой Йошихиро, сообщили в пресс-службе правительства.

Во время встречи стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и инвестиционной областях.

"Мы приветствуем активизацию отношений между Молдовой и Японии в последнее время, а также считаем важным расширение области двустороннего сотрудничества. Я призываю японских инвесторов изучить возможности, предоставляемые 16 промышленными платформами, которые будут созданы в рамках Программы индустриализации Молдовы", - сообщил премьер.

Американская валюта
© AP Photo / LM Otero
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Посол, в свою очередь, приветствовал открытость молдавского правительства к укреплению экономических отношений.

К настоящему моменту в Молдове действуют 13 предприятий с японским капиталом. Вместе с тем, в 2020 году японское правительство выделило грант общим объемом в 400 тысяч долларов на закупку нового оборудования Национальной библиотекой Молдовы. Также Япония выделила нашей республике кредит в 18,7 миллиона долларов для модернизации сельскохозяйственной техники.

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