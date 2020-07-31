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Здание Конституционного суда Молдовы.

Очередное обращение в Конституционный суд: есть вопросы по закону о НКО

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200731/31129283/deputat-predyavil-pretenzii-k-zakonu-o-nko-v-ks-zaregistrirovan-ocherednoy-zapros.html

Парламентарий считает, что некоторые статьи принятого документа могут подорвать работу ряда средств массовой информации.

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Депутат партии "PAS" Серджиу Литвиненко потребовал в Конституционном суде признать не соответствующей Основному закону страны норму, которая запрещает Некоммерческим организациям предоставлять услуги политическим партиям в период предвыборной кампании. Запрос был направлен в инстанцию в пятницу.

Народный избранник считает, что это положение, которое было включено на заседании парламентской юркомиссии, в корне меняет концепцию соответствующего закона.

"В то время, как запрет на бесплатное предоставление услуг и финансирование политических партий в целях обеспечения транспарентности избирательной кампании является оправданным, абсолютный запрет на предоставление платных услуг является неконституционным", - полагает автор запроса.

Протест у парламента. Архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Законодатель отмечает, что это положение может существенно подорвать работу, в частности, независимых средств массовой информации, которые зарегистрированы в качестве НКО. По его словам, в период избирательной кампании существенную часть доходов этих СМИ составляет предвыборная реклама.

"В результате, это положение является неконституционным, поскольку вводит дискриминационные условия", - добавил Литвиненко.

Закон о некоммерческих организациях был утвержден в начале июня этого года. Новое положение регламентирует юридический статус НКО, предусматривает упрощение процедуры их регистрации, а также принципы учреждения и прекращения деятельности.

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