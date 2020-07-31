Очередное обращение в Конституционный суд: есть вопросы по закону о НКО

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Депутат партии "PAS" Серджиу Литвиненко потребовал в Конституционном суде признать не соответствующей Основному закону страны норму, которая запрещает Некоммерческим организациям предоставлять услуги политическим партиям в период предвыборной кампании. Запрос был направлен в инстанцию в пятницу.
Народный избранник считает, что это положение, которое было включено на заседании парламентской юркомиссии, в корне меняет концепцию соответствующего закона.
"В то время, как запрет на бесплатное предоставление услуг и финансирование политических партий в целях обеспечения транспарентности избирательной кампании является оправданным, абсолютный запрет на предоставление платных услуг является неконституционным", - полагает автор запроса.
"В результате, это положение является неконституционным, поскольку вводит дискриминационные условия", - добавил Литвиненко.
Закон о некоммерческих организациях был утвержден в начале июня этого года. Новое положение регламентирует юридический статус НКО, предусматривает упрощение процедуры их регистрации, а также принципы учреждения и прекращения деятельности.
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