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Здание МИДа Украины с национальным флагом и флагом Евросоюза на фасаде.

В Киеве состоится встреча глав молдавской и украинской дипломатии

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Политика
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Sputnik Молдова
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Шефы внешнеполитических ведомств двух стран намерены обсудить сотрудничество в рамках Восточного партнерства и обменяться опытом европейской интеграции.

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Олег Цуля 4 августа отправится с рабочим визитом в Киев по приглашению своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы.

В столице Украины главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят актуальные вопросы молдавско-украинской повестки дня в контексте региональной и международной проблематики, сообщает МИДЕИ.

Отдельной темой для дискуссий станет определение общих приоритетов в рамках Восточного партнерства и обмен опытом в процессе европейской интеграции двух стран.

Министерство иностранных дел и европейской интерграции Республики Молдова.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Глава МИДЕИ: Восточному партнерству нужны новые идеи

Ожидается, что в ходе встречи Цуля и Кулеба подпишут двусторонние соглашения по линии министерств иностранных дел.

После окончания встречи будет проведена совместная пресс-конференция.

Ранее госсекретарь МИДЕИ Думитру Соколан и замглавы МИД Украины Василий Боднар в ходе политических консультаций в формате видеоконференции обменялись информацией о мерах по противодействию негативным последствиям пандемии COVID-19, а также обсудили перспективы полного восстановления возможности передвижения через молдавско-украинскую границу граждан обеих стран.

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